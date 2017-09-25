У покупателей алкоголя в интернете будут требовать паспорт

Приобретенные через интернет алкогольные напитки можно будет передавать покупателю только после подтверждения его совершеннолетия. Такое требование содержится в предложениях Минфина о правилах продажи алкоголя в сети.

Подтверждением возраста может служить паспорт и водительское удостоверение. Кроме того, Минфин при подготовке законопроекта, который разрешит торговать алкоголем в интернете, учел рекомендацию о контроле времени продажи спиртного. Сейчас законопроект проходит процедуру межведомственного согласования, - сообщают «Известия».

Документ концептуально поддержало Минэкономразвития, согласовал Минпромторг, однако Минздрав и Роспотребнадзор дали отрицательные отзывы. В Минздраве считают, что при легализации дистанционной торговли алкоголем возникает риск нарушения уже установленных запретов. Например, возможны продажи в ночное время и несовершеннолетним, а также рост торговли нелегальным спиртным. Кроме того, в ведомстве отметили, что продажа алкоголя через интернет неизбежно сопровождается рекламой, что может увеличить потребление, в особенности несовершеннолетними.