Напомним, долги
архангельского госдумовца перед фискальными органами составляют более 100 млн рублей. Они возникли в связи с тем, что 18 октября Андрей Палкин перестал быть индивидуальным предпринимателем, а стал депутатом Госдумы. Ему пришлось избавиться от всех своих бизнес-проектов в Котласе. Политик выставил на продажу около 200 транспортных средств, большую часть которых составляет дорогостоящая строительная техника.
1 февраля 2017 года в Арбитражный суд Архангельской области поступило заявление Андрея Палкина о признании его несостоятельным (банкротом). Ознакомившись с заявлением и приложенными к нему документами, суд оставил его без движения, поскольку оно подано с нарушением.
В нарушение закона заявителем не представлены доказательства направлений копии заявления о признании Палкина банкротом конкурсным кредиторам,
документы, подтверждающие задолженность перед ПАО «МРСК Северо-Запад».
Андрею Палкину предложено не позднее 6 марта 2017 года устранить несоответствия в документах и представить в Арбитражный суд Архангельской области.
14:14