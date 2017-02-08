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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

У самого богатого архангельского депутата не получилось признать себя банкротом

Депутат Госдумы из списка Forbes Андрей Палкин, оказавшись стомиллионным должником, решил объявить себя банкротом. Однако при составлении необходимой документации он нарушил ряд процедур.
Напомним, долги архангельского госдумовца перед фискальными органами составляют более 100 млн рублей. Они возникли в связи с тем, что 18 октября Андрей Палкин перестал быть индивидуальным предпринимателем, а стал депутатом Госдумы. Ему пришлось избавиться от всех своих бизнес-проектов в Котласе. Политик выставил на продажу около 200 транспортных средств, большую часть которых составляет дорогостоящая строительная техника.
 
1 февраля 2017 года в Арбитражный суд Архангельской области поступило заявление Андрея Палкина о признании его несостоятельным (банкротом). Ознакомившись с заявлением и приложенными к нему документами, суд оставил его без движения, поскольку оно подано с нарушением.
 
В нарушение закона заявителем не представлены доказательства направлений копии заявления о признании Палкина банкротом конкурсным кредиторам, документы, подтверждающие задолженность перед ПАО «МРСК Северо-Запад». 
 
Андрею Палкину предложено не позднее 6 марта 2017 года устранить несоответствия в документах и представить в Арбитражный суд Архангельской области.
  
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просмотров: 250
дата: 08.02.17 | 13:25
комментариев: 1
0 1
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Комментарии пользователей
Василий И. (1)
Вот так и спрыгнет избранник с налогового крючка!
08.02.17
14:14
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