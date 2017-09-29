Убитые архангельские дороги из топ-листа ОНФ полностью отремонтированы

Это магистрали на улицах Гагарина, Комсомольской, Советской, Вельской, Красных Партизан, Валявкина, Окружном шоссе. В октябре будет завершен ремонт на улице Розинга, а вошедшие в топ-10 проспект Советских Космонавтов и улицу Серафимовича, по всей вероятности, начнут ремонтировать только в следующем году, так как эти дороги потребуют выделения значительного финансирования.

Всего на сетевой ресурс «Карта убитых дорог» в Архангельской области к настоящему времени нанесено 197 участков, в областном центре – 88. Документально подтверждено завершение работ на 28 дорогах, из них 20 отремонтированы в Архангельске, еще на 30 объектах ведется ямочный ремонт. «Дороги, включенные в топ-10 жителями города, реально представляли собой «убитые» магистрали. Сегодня их не узнать, вместо ям и трещин – качественный асфальт. Нужно сказать, что власти при ремонте дорог стали реагировать как на замечания экспертов ОНФ, так и на пожелания людей, – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области Алексей Нестеренко. – К примеру, при ремонте дороги на улице Розинга, в оживленном месте, будет установлен дополнительный пешеходный переход. Безусловно, у нас еще остаются небольшие замечания по ремонту дорог, надеемся, они будут учтены подрядчиками. Кроме того, до сих пор не нанесена разметка на улицах Комсомольской, Советской, Гагарина».

Активисты регионального отделения ОНФ формируют новый список «убитых» дорог, который будет отправлен в департамент дорожного хозяйства администрации города в конце года. «Мы должны проконтролировать распределение средств на ремонт именно тех дорог в 2018 г., на которые указали жители региона», – подчеркнул Нестеренко.