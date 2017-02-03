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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Убивший семь человек архангельский маньяк Бушуев не получил пожизненного срока

В конце девяностых-начале двухтысячных маньяк заманил в свой дачный домик в Исакогорском районе троих мальчиков. Над двумя он совершил насильственные действия сексуального характера, а труп одного расчленил и выбросил за остановку.

Суд назначил Бушуеву 19 лет лишения свободы. Этот срок был присоединён к приговору, который был вынесен в 2010 году. Тогда за убийство четырёх человек маньяк был приговорён к 25 годам.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на момент осуждения мужчине было больше 65 лет, что исключило возможность назначения ему пожизненного лишения свободы.

Таким образом по совокупности двух дел суд приговорил садовода-маньяка к максимально возможному наказанию в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Добавим, в связи с истечением сроков давности за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении двух потерпевших и похищение одного из них уголовное преследование в отношении Бушуева прекращено.

 

  
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дата: 03.02.17 | 12:48
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