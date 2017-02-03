Суд назначил Бушуеву 19 лет лишения свободы. Этот срок был присоединён к приговору, который был вынесен в 2010 году. Тогда за убийство четырёх человек маньяк был приговорён к 25 годам.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на момент осуждения мужчине было больше 65 лет, что исключило возможность назначения ему пожизненного лишения свободы.
Таким образом по совокупности двух дел суд приговорил садовода-маньяка к максимально возможному наказанию в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Добавим, в связи с истечением сроков давности за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении двух потерпевших и похищение одного из них уголовное преследование в отношении Бушуева прекращено.