В мае 2016 года 18-летний мужчина, находясь под воздействием паров лака, совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. Затем насильник задушил жертву и спрятал тело за гаражами.

Также следствие установило, что двумя днями ранее этот же молодой человек во дворе дома набросился на своего 13-летнего знакомого и пытался его задушить. Тогда очевидцам удалось спасти подростка.

На допросе архангелогородец объяснил свои действия токсическим опьянением и вину признал лишь частично. Как рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СКР, по совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.



