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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Убивший школьницу в наркотическом дурмане архангелогородец получил 23 года тюрьмы

В мае 2016 года 18-летний мужчина, находясь под воздействием паров лака, совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. Затем насильник задушил жертву и спрятал тело за гаражами.

Также следствие установило, что двумя днями ранее этот же молодой человек во дворе дома набросился на своего 13-летнего знакомого и пытался его задушить. Тогда очевидцам удалось спасти подростка.

На допросе архангелогородец объяснил свои действия токсическим опьянением и вину признал лишь частично. Как рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СКР, по совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.


 

  
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просмотров: 341
дата: 31.01.17 | 10:37
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
kemastreet (1)
Под воздействием ,,Боярышника"такого ни кто не делал...
31.01.17
11:39
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