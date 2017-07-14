Участники «Плавучего университета» спасли от обезвоживания экипаж судна «Алдан»

По пути следования к заливу Русская Гавань экипаж «Профессора Молчанова» помог коллегам с исследовательского судна «Алдан», у которых на борту закончилась пресная вода.

«Ночью мы подошли к исследовательскому судну, экипаж которого обратился за помощью. У них сломалась опреснительная установка и закончилась вода. На борту «Алдана» 22 человека, из них 5 женщин. Каково быть на судне, где закончилась вода. Было принято решение перекачать 15 тонн воды из наших 150-ти», — сообщает пресс-служба САФУ со ссылкой на участников экспедиции.



Совместная экспедиция САФУ И Росгидромета продолжает свой путь в высоких широтах.