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Архангельск: Общество

     

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Участники «Спасибо от Сбербанка» получат до 20% бонусами за покупку подарков

Участники бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» получат повышенные бонусы при покупке подарков ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
В период с 10 февраля по 10 марта 2017 года, совершая покупки по карте Сбербанка в магазинах-партнёрах, участники программы «Спасибо от Сбербанка» могут существенно пополнить свой бонусный счёт. В числе партнёров, начисляющих дополнительные бонусы в период акции, — сеть кинотеатров «КИНОМАКС» (10%), доставка цветов AMF.RU (15%), интернет-магазин «ЛитРес» (15%), декоративная косметика DIVAGE make up studio (15%), «Русский АвтоМотоКлуб» (20%), туроператор TEZ TOUR (6%), онлайн-издательство ЭКСМО (15%), сеть магазинов «Посуда-Центр» (до 5,5 %) и BAON (6%), а также рестораны БУРГЕР КИНГ (15%).

Помимо повышенных бонусов, держатели карт Сбербанка могут приобретать подарки родным и близким со скидкой до 99 % в обмен на бонусы в магазинах-партнёрах программы «Спасибо от Сбербанка».  

Подробнее об акции можно прочитать на сайте Программы.
 
Федеральная бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» (www.spasibosberbank.ru) — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты* Сбербанка. Сегодня в ней участвуют более 25 млн человек. Участники накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнёров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнёрах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. В перечень партнёров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включены более 72 000 торговых точек.
 
Программа неоднократно признавалась победителем международной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых институтов».
 
*Кроме карт Maestro и Maestro «Социальная» Северо-Западного банка Сбербанка России, номера, которых начинаются с цифр 676195, 639002551.

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просмотров: 117
дата: 17.02.17 | 14:10
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