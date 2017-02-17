Архангельск: Общество

фото, видео с места события Участники «Спасибо от Сбербанка» получат до 20% бонусами за покупку подарков Участники бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» получат повышенные бонусы при покупке подарков ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. В период с 10 февраля по 10 марта 2017 года, совершая покупки по карте Сбербанка в магазинах-партнёрах, участники программы «Спасибо от Сбербанка» могут существенно пополнить свой бонусный счёт. В числе партнёров, начисляющих дополнительные бонусы в период акции, — сеть кинотеатров «КИНОМАКС» (10%), доставка цветов AMF.RU (15%), интернет-магазин «ЛитРес» (15%), декоративная косметика DIVAGE make up studio (15%), «Русский АвтоМотоКлуб» (20%), туроператор TEZ TOUR (6%), онлайн-издательство ЭКСМО (15%), сеть магазинов «Посуда-Центр» (до 5,5 %) и BAON (6%), а также рестораны БУРГЕР КИНГ (15%).



Помимо повышенных бонусов, держатели карт Сбербанка могут приобретать подарки родным и близким со скидкой до 99 % в обмен на бонусы в магазинах-партнёрах программы «Спасибо от Сбербанка».



Подробнее об акции можно прочитать на сайте Программы.



Федеральная бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» (www.spasibosberbank.ru) — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты* Сбербанка. Сегодня в ней участвуют более 25 млн человек. Участники накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнёров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнёрах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. В перечень партнёров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включены более 72 000 торговых точек.



Программа неоднократно признавалась победителем международной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых институтов».



*Кроме карт Maestro и Maestro «Социальная» Северо-Западного банка Сбербанка России, номера, которых начинаются с цифр 676195, 639002551.



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