В конце декабря прошлого года архангелогородка Юлия Иванова разместила у себя на страничке в социальной сети пост о том, что её семилетнего сына ударил высокопоставленный чиновник
прямо у здания школы.
Не смотря на отсутствие свидетелей, архангелогородка настаивала на возбуждении уголовного дела. Однако разбирательство закончилось подписанием мирового соглашения.
Как пояснила Юлия, мама мальчика, получившего травмы и ссадины, такое решение было принято ввиду того, что детям предстоит еще вместе учиться.