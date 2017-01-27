Архангельск: Общество

фото, видео с места события Школьный инцидент с участием руководителя КРАО закончился мировой Архангелогородка Юлия Иванова и руководитель Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалев подписали мировое соглашение по факту потасовки в школьном дворе.



Не смотря на отсутствие свидетелей, архангелогородка настаивала на возбуждении уголовного дела. Однако разбирательство закончилось подписанием мирового соглашения.



Как пояснила Юлия, мама мальчика, получившего травмы и ссадины, такое решение было принято ввиду того, что детям предстоит еще вместе учиться.

В конце декабря прошлого года архангелогородка Юлия Иванова разместила у себя на страничке в социальной сети пост о том, что её семилетнего сына ударил высокопоставленный чиновник прямо у здания школы.Не смотря на отсутствие свидетелей, архангелогородка настаивала на возбуждении уголовного дела. Однако разбирательство закончилось подписанием мирового соглашения.Как пояснила Юлия, мама мальчика, получившего травмы и ссадины, такое решение было принято ввиду того, что детям предстоит еще вместе учиться. версия для печати просмотров: 113

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