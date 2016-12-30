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Архангельск: Общество

     

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Ученые разработали препарат, способный уберечь печень от алкоголя

Таблетка появится в течение 3–5 лет и будет доступна для населения. Препарат способен не только спасти печень от вредного воздействия алкоголя, но и защитит от других токсических веществ.

Руководитель отдела передовых клеточных технологий Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Алексей Люндуп сообщил: «Коллеги из отдела регенеративной хирургии разработали природный пептидный препарат, полученный из печени неонатального поросенка, который позволяет сохранять печень при ее тяжелейших повреждениях. Они выбрали самые тяжелые модели повреждения печени: токсические и хирургические, которые обычно приводят к гибели животных. Оказалось, что этот пептидный препарат сохраняет жизнь таким животным. Печень начинает восстанавливаться, и животные не погибают, — пояснил ученый.

Люндуп отметил, что для самых тяжелых случаев повреждения печени препарат будет изготавливаться в инъекционной форме и доставляться непосредственно в поврежденный орган. Для менее критических форм будет разработана таблетка. Предполагается, что препарат будет выпущен в форме капсулы и появится в течение 3–5 лет. По словам Люндупа, таблетка не будет дорогостоящей, она должна быть доступна населению страны, - передают "Известия"

  
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просмотров: 483
дата: 30.12.16 | 10:07
комментариев: 3
0 0
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Комментарии пользователей
Boater (2)
Надо всем выдавать с детства, как раньше рыбий жир. Эх, успеть бы только ... 3-5 лет все же.
30.12.16
13:44
+
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Vadimych (1)
Повод зоошизе весьма возбудиться-новорожденных поросят обижают!Или печень, посаженная алкоголем на фронтах зоозащитных сражений важнее? :)
30.12.16
13:20
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