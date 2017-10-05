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Общество | Главные новости

Учителя Архангельска отмечают свой профессиональный праздник

сегодня 14:23
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В 2017 году 35 выпускников сумели сдать ЕГЭ на 100-баллов, в прошлом их количество было всего 11. Огромная заслуга в этом принадлежит, конечно же, учителям.
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Фото: arhcity.ru

Ежегодно 5 октября учителя по всему миру отмечают свой профессиональный праздник. Среди них и учитель русского языка и литературы Эколого-биологического лицея в Архангельске Елена Опарина. Свою професссию она любит за то, что ни один день в ней не похож на другой.

 – Работа постоянно требует от тебя чтения новых произведений, стремления идти в ногу со временем, развиваться. Благодаря работе не застаиваешься на месте, постоянно узнаешь что-то новое и вместе с детьми профессионально растешь, – говорит Елена Леонидовна.

В прошлом учебном году Елена Опарина выпустила во взрослую жизнь 11 «А» класс. Ребята очень хорошо сдали экзамены. На ЕГЭ по русскому языку две ученицы Елены Леонидовны получили 100 баллов, еще несколько человек – 96–98 баллов.

 – У меня был удивительно мотивированный класс. Ребята готовились поступать в высшие учебные заведения, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде. Когда дети нацелены учиться – тогда и педагогу интересно, хочется еще больше знаний давать, – рассказывает Елена Леонидовна. – Очень важно было распределить процесс подготовки к ЕГЭ на два года – на 10 и 11 класс. Какие-то темы мы повторяли с десятого класса, к каким-то возвращались за месяц и даже за неделю до сдачи экзамена.

Всех учителей с профессиональным праздником сегодня поздравил глава Архангельска Игорь Годзиш.

- В образовательных учреждениях Архангельска сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь работают мастера своего дела, люди ищущие и креативные, открытые новым знаниям и готовые делиться ими с детьми. Особого восхищения достойны ветераны, которые являются примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию. От всего сердца желаю вам, чтобы тепло души, которое вы щедро отдаете своим ученикам, возвращалось к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя будущего Архангельска и России! – говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша. 

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Учителя Архангельска отмечают свой профессиональный праздник
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