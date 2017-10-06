Учёные считают паразитарное заболевание причиной аварий на дорогах

Российские учёные провели исследование на базе Первого МГМУ им. Сеченова и НИИ скорой помощи им. Склифосовского и выяснили, что пациенты, страдающие токсоплазмом, чаще попадают в ДТП.

Российские паразитологи в рамках исследования провели серологический анализ крови 100 водителей, госпитализированных в НИИ скорой помощи им. Склифосовского после ДТП. В крови искали возбудителей токсоплазмоза — паразитарного заболевания, которым обычно заражаются из-за кошек.

В итоге токсоплазмоз обнаружили у 45% водителей, попадавших в ДТП. При этом в контрольной группе, в которую вошли 152 пациента поликлиники Первого МГМУ им. Сеченова, токсоплазмоз был обнаружен лишь в 25% случаев.

В крови участников ДТП не зря искали именно токсоплазмы — одним из проявлений заболевания, вызванного этим возбудителем, является снижение быстроты реакции и концентрации. Учёные считают, что полученные ими результаты подтверждают связь между заболеваемостью хроническим токсоплазмозом и распространённостью дорожно-транспортных происшествий.

При этом результаты исследования оказались достаточно близки к результатам, полученным чешскими учёными, пишут «Архангельские известия» со ссылкой на петербургский сайт о здоровье. Они также обнаружили, что риск попадания в ДТП у пациентов с хроническим токсоплазмозом выше в 2,65 раз, чем в контрольной группе здоровых пациентов.