Уличная выставка, посвящённая юбилею Соловецкой школы юнг, открылась в Архангельске

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14 июля, пятница 15:50
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$58.58
€65.32
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Экспозиция размещена на десяти специальных планшетах. По фотографиям можно проследить весь путь становления и развития легендарной школы.
«Прежде всего, выставка символизирует связь поколений. На фотографиях запечатлены мальчишки, которые учились на Соловках, а потом ушли на фронт. Кроме этого, есть кадры, рассказывающие о праздновании юбилеев школы в разные годы, запечатлены юнги, в том числе и из Архангельска», отметил начальник отдела патриотического воспитания регионального молодежного ведомства Иван Жернаков.
Он подчеркнул, что на выставке представлены как архивные материалы, так и фотографии из личных архивов.
Напомним, что праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию юбилея школы Соловецких юнг, стартуют в Архангельской области 25 июля.
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