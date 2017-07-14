Уличная выставка, посвящённая юбилею Соловецкой школы юнг, открылась в Архангельске

Выставка организована фондом «Поморье» и центром «Патриот» при поддержке правительства Архангельской области в рамках историко-просветительской акции «Сыны Отечества». Выставка будет работать до конца лета.

Экспозиция размещена на десяти специальных планшетах. По фотографиям можно проследить весь путь становления и развития легендарной школы.

«Прежде всего, выставка символизирует связь поколений. На фотографиях запечатлены мальчишки, которые учились на Соловках, а потом ушли на фронт. Кроме этого, есть кадры, рассказывающие о праздновании юбилеев школы в разные годы, запечатлены юнги, в том числе и из Архангельска», отметил начальник отдела патриотического воспитания регионального молодежного ведомства Иван Жернаков.

Он подчеркнул, что на выставке представлены как архивные материалы, так и фотографии из личных архивов.

Напомним, что праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию юбилея школы Соловецких юнг, стартуют в Архангельской области 25 июля.