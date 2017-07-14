Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
13.07.17
1902
12.07.17
920
12.07.17
718
13.07.17
688
13.07.17
658
12.07.17
614
13.07.17
500
реклама
реклама
Новости компаний
13.07.17
185
13.07.17
173
13.07.17
155
12.07.17
144
13.07.17
137
13.07.17
130
12.07.17
126
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Уличная выставка, посвящённая юбилею Соловецкой школы юнг, открылась в Архангельске

сегодня 14:55
75 0
Выставка организована фондом «Поморье» и центром «Патриот» при поддержке правительства Архангельской области в рамках историко-просветительской акции «Сыны Отечества». Выставка будет работать до конца лета.
 >

Экспозиция размещена на десяти специальных планшетах. По фотографиям можно проследить весь путь становления и развития легендарной школы.

«Прежде всего, выставка символизирует связь поколений. На фотографиях запечатлены мальчишки, которые учились на Соловках, а потом ушли на фронт. Кроме этого, есть кадры, рассказывающие о праздновании юбилеев школы в разные годы, запечатлены юнги, в том числе и из Архангельска», отметил начальник отдела патриотического воспитания регионального молодежного ведомства Иван Жернаков.

Он подчеркнул, что на выставке представлены как архивные материалы, так и фотографии из личных архивов.

Напомним, что праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию юбилея школы Соловецких юнг, стартуют в Архангельской области 25 июля.

75 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Два человека погибли, еще двое серьезно пострадали в ДТП в Устьянском районе
Общество | Новости раздела
 
Теплая погода с дождями и грозами ожидается в Архангельской области в выходные
Теплая погода с дождями и грозами ожидается в Архангельской области в выходные
В течение следующей недели ожидается постепенное понижение температуры воздуха сопровождаемое кратковременными дождями и грозами.
сегодня 15:01
97
 
Уличная выставка, посвящённая юбилею Соловецкой школы юнг, открылась в Архангельске
Уличная выставка, посвящённая юбилею Соловецкой школы юнг, открылась в Архангельске
Выставка организована фондом «Поморье» и центром «Патриот» при поддержке правительства Архангельской области в рамках историко-просветительской акции «Сыны Отечества». Выставка будет работать до конца лета.
сегодня 14:55
76
 
Стройкой в «ювелирном» доме Архангельска заинтересовались депутаты и прокуратура
Стройкой в «ювелирном» доме Архангельска заинтересовались депутаты и прокуратура
Надзорным ведомством направлено заявление в суд с требованием к владельцу помещений бывшего магазина «Карат» прекратить незаконную реконструкцию в доме. Обращение по этому поводу поступило в прокуратуру от депутата Архоблсобрания Василия Павлова.
сегодня 14:28
162
 
Сотрудник Котласского ЦБК «погорел» на макулатуре
Сотрудник Котласского ЦБК «погорел» на макулатуре
В отношении инженера подразделения филиала группы «Илим» в Коряжме возбуждено уголовное дело. Сотруднику комбината придется ответить перед законом за коммерческий подкуп.
сегодня 13:58
168
 
Два автомобиля арестовали архангельские приставы в ходе совместного рейда с ГИБДД
Два автомобиля арестовали архангельские приставы в ходе совместного рейда с ГИБДД
Всего же за несколько часов с помощью системы «Ураган» в автомобильном потоке, движущемся в сторону Окружного шоссе, было выявлено 108 транспортных средств должников.
сегодня 12:32
177
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080