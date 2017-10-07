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Общество | Главные новости

Улицу Галушина в Архангельске перекроют на 3 дня в связи с ремонтом трубопровода

сегодня 11:22
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С сегодняшнего дня и до утра 10 октября будет перекрыто движение для всех видов транспорта на участке по ул. Галушина, 3. Архангельским автомобилистам власти рекомендуют заранее планировать пути объезда.
 
 
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На период проведения работ по ремонту водопроводных сетей (с 8:00 7 октября и до 8:00 10 октября) движение городских автобусов будет организовано следующим образом:

- по маршрутам №5, №5э, №64 в направлении центра города: пр. Ленинградский – ул. Первомайская – ул. Фёдора Абрамова – ул. Галушина и далее по маршруту. В обратном направлении: ул. Галушина – ул. Федора Абрамова – ул. Первомайская – пр. Ленинградский и далее по маршруту;

- по маршруту №61 в направлении центра города: ул. Галушина – ул. Федора Абрамова – ул. Первомайская – пр. Ленинградский и далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Ленинградский – ул. Первомайская – ул. Федора Абрамова – ул. Галушина и далее по маршруту.

Не исключено, что информация об отключении водоснабжения в южных районах города, о которой архангельские коммунальщики сообщили вчера вечером, напрямую связана с работами на сетях по улице Галушина.

Напомним, согласно появившейся в Сети информации, 7 октября с 9 часов и до завершения работ будет отключена подача воды в округе Варавино-Фактория (вплоть до п. Силикатный), а также в Исакогорском округе (от п. Затон до п. Пирсы), в зону отключения попал также о. Краснофлотский. 
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