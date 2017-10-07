Улицу Галушина в Архангельске перекроют на 3 дня в связи с ремонтом трубопровода
сегодня 11:22
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С сегодняшнего дня и до утра 10 октября будет перекрыто движение для всех видов транспорта на участке по ул. Галушина, 3. Архангельским автомобилистам власти рекомендуют заранее планировать пути объезда.
На период проведения работ по ремонту водопроводных сетей (с 8:00 7 октября и до 8:00 10 октября) движение городских автобусов будет организовано следующим образом:
- по маршрутам №5, №5э, №64 в направлении центра города: пр. Ленинградский – ул. Первомайская – ул. Фёдора Абрамова – ул. Галушина и далее по маршруту. В обратном направлении: ул. Галушина – ул. Федора Абрамова – ул. Первомайская – пр. Ленинградский и далее по маршруту;
- по маршруту №61 в направлении центра города: ул. Галушина – ул. Федора Абрамова – ул. Первомайская – пр. Ленинградский и далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Ленинградский – ул. Первомайская – ул. Федора Абрамова – ул. Галушина и далее по маршруту.
Не исключено, что информация об отключении водоснабжения в южных районах города, о которой архангельские коммунальщики сообщили вчера вечером, напрямую связана с работами на сетях по улице Галушина.
Напомним, согласно появившейся в Сети информации, 7 октября с 9 часов и до завершения работ будет отключена подача воды
в округе Варавино-Фактория (вплоть до п. Силикатный), а также в Исакогорском округе (от п. Затон до п. Пирсы), в зону отключения попал также о. Краснофлотский.