Разработанный напиток ориентирован на жителей северных территорий и позволяет восстанавливать витаминный статус у людей, живущих и работающих в Арктике. Основное лечебно-профилактическое действие «хвойного морса» связано с восполнением дефицита витамина С.
Презентационную партию «Арктивита» на базе производственного комплекса СГМУ выпустят к арктическому форуму. Подготовлено две формы: обычный напиток и концентрат, который можно разводить в воде, соках и минеральной воде. Разработка запатентована и подтверждена московским НИИ питания РАН.
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