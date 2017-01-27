Натуральный инновационный продукт с высоким содержанием природного витамина С производится из отходов заготавливаемой древесины, произрастающей в экологически чистых районах Архангельской области. Напиток презентуют в рамках Арктического форума.

Разработанный напиток ориентирован на жителей северных территорий и позволяет восстанавливать витаминный статус у людей, живущих и работающих в Арктике. Основное лечебно-профилактическое действие «хвойного морса» связано с восполнением дефицита витамина С.

Презентационную партию «Арктивита» на базе производственного комплекса СГМУ выпустят к арктическому форуму. Подготовлено две формы: обычный напиток и концентрат, который можно разводить в воде, соках и минеральной воде. Разработка запатентована и подтверждена московским НИИ питания РАН.