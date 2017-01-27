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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Участников арктического форума в Архангельске будут потчевать «хвойным морсом»

Натуральный инновационный продукт с высоким содержанием природного витамина С производится из отходов заготавливаемой древесины, произрастающей в экологически чистых районах Архангельской области. Напиток презентуют в рамках Арктического форума.

Разработанный напиток ориентирован на жителей северных территорий и позволяет восстанавливать витаминный статус у людей, живущих и работающих в Арктике. Основное лечебно-профилактическое действие «хвойного морса» связано с восполнением дефицита витамина С.

Презентационную партию «Арктивита» на базе производственного комплекса СГМУ выпустят к арктическому форуму. Подготовлено две формы: обычный напиток и концентрат, который можно разводить в воде, соках и минеральной воде. Разработка запатентована и подтверждена московским НИИ питания РАН.

 

 

  
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просмотров: 174
дата: 27.01.17 | 14:10
комментариев: 3
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Комментарии пользователей
Vadimych (2)
Ещё капитан Кук поил команду хвойным отваром во избежание цинги. Гадость, как писали современники, редкостная, поэтому пить заставлял чуть не силой. Правда, за экспедицию потерял всего несколько человек, что по тем временам было невиданным достижением.
27.01.17
14:21
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Boater (1)
Из отходов древесины? А можно его на спирту сделать, и продавать в аптеках, как лекарство для жителей севера? Недорого? :)
27.01.17
14:15
+
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