Упавший в яму с кипятком архангелогородец сам отодвинул выставленное ограждение

На прошлой неделе в Архангельске на улице Гайдара мужчина упал в яму с кипятком, которая образовалась на месте ремонта теплосетей. Ситуацию прояснили в администрации Архангельска.

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Архангелогородец провалился в яму с горячей водой на месте проведения ремонта на теплотрассе 9 декабря. Мужчина был госпитализирован с ожогами. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются следователи.

Ситуацию прокомментировал директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин. По его словам, данная теплосеть не принадлежит ТГК-2, а является частной. Ремонт на ней осуществляла подрядная организация, нанятая владельцем сетей. Чиновник администрации Архангельска утверждает, что ограждение на участке ремонта было выставлено, а затем сдвинуто непосредственно человеком, с которым и произошел несчастный случай.



