Урганта не будет: в Архангельске звезде корпоратива заплатят лишь 30 тысяч рублей

У большинства архангелогородцев (74%) на работе состоится корпоратив. Аналитики выяснили, планируют ли компании организовать для своих сотрудников большой праздник и пригласить звездного гостя.

Лишь 37% архангельских компаний планируют устроить большую вечеринку с шоу-программой и банкетом, у 22% состоится скромный праздник в офисе, а 40% организуют стол своими силами.

На вопрос: «Приглашали ли к вам на корпоративы звезд?» утвердительно ответил лишь 1 из 800 опрошенных горожан. Этому счастливчику повезло быть на празднике вместе с Дмитрием Хрусталевым. Остальные горожане могут лишь пофантазировать, кого из звезд они хотели бы видеть на своем новогоднем празднике. Чаще всего горожане называли Ивана Урганта и Григория Лепса, - сообщает сайт Зарплата.ру.

Однако далеко не все работодатели готовы удовлетворить желания своих сотрудников. 40% руководителей готовы отдать приглашенному артисту лишь 30 тыс. рублей, еще 32% согласны отдать до 60 тыс. рублей. 12% опрошенных готовы заплатить за выступление звезды до 290 тыс. рублей, а 9% - до 100 тыс. рублей. Больше всего владельцы компаний хотят видеть на корпоративной вечеринке Павла Волю и Андрея Малахова.

Поинтересовались у респондентов и какой гонорар, по их мнению, просит Андрей Малахов за проведение новогоднего корпоратива. Ответ большинства –400 тыс. рублей. Реальная стоимость услуг знаменитого ведущего оказалась несколько выше ожиданий горожан и составила более 2,4 млн. рублей за проведение мероприятия – это 71 средняя месячная зарплата в Архангельске (34,3 тыс. рублей).





Работодатели Архангельска готовы отдать Урганту за корпоратив лишь 30 тысяч рублей