Уроки пенсионной грамотности стартуют в школах и средних учебных заведениях Поморья

Специалисты территориальных органов Пенсионного фонда в Архангельской области отправятся в школы и ссузы, чтобы рассказать молодежи о российской пенсионной системе и о правилах формирования пенсии.



Специально для таких уроков Пенсионный фонд разрабатывает и издает учебное пособие по основам пенсионной грамотности с учетом последних изменений в пенсионном законодательстве. Этот небольшой красочный буклет дает молодым людям ответы на главные вопросы: как устроена пенсионная система России, что и когда надо делать для того, чтобы обеспечить себе достойный размер будущей пенсии. В учебник включены наглядные примеры различных жизненных факторов и ситуаций, влияющих на размер пенсии, что особенно актуально для нынешних школьников, поскольку именно им больше, чем кому-либо предстоит формировать свою пенсию по новым правилам.

Также сотрудники Пенсионного фонда расскажут о возможностях электронных сервисов на сайте ПФР и мобильного приложения ПФР и презентуют сайт, созданный специально для школьников.

Программа по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи действует с 2011 года. Она призвана сформировать у подрастающего поколения новую пенсионную культуру и понимание личной ответственности каждого за свое будущее пенсионное обеспечение. С сентября по декабрь прошлого года сотрудники Пенсионного фонда в городах и районах Архангельской области провели около 300 уроков и лекций по пенсионной грамотности, участие в которых приняли более 5 тысяч старшеклассников и студентов региона.