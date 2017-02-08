Завершился судебный процесс над 34-летним водителем, по вине которого в январе 2016 года на трассе «М8» в Вельском районе произошла смертельная авария.

Архангелогородец, управляя автомобилем «Субару», врезался в двигавшийся в попутном направлении «Хёндай». От удара иномарку выбросило на «встречку», где та столкнулась с грузовой «Газелью». В результате ДТП погибла семья, находившаяся в корейском автомобиле: водитель и три его пассажира.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, шофер «Субару» до этого 11 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Суд назначил ему 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии поселении, также он лишён водительских прав на срок 2 года 10 месяцев. Кроме того, мужчина обязан выплатить потерпевшей стороне 4 млн 350 тыс рублей в счет возмещения морального вреда.

Приговор суда в законную силу не вступил.