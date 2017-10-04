Устроивший смертельное ДТП на юге Поморья пьяный водитель оказался работником УФСИН

Нетрезвый водитель иномарки на трассе в Каргопольском районе устроил аварию с двумя машинами и сбил водителя одной из них. Выяснилось, что за рулем находился экс-сотрудник тюремного ведомства Архангельской области.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Проводятся экспертизы. Следствие продолжается.

По предварительным данным, ночью 3 октября на 300-м километре автодороги «Брин Наволок-Каргополь-Вытегра» пьяный водитель легковушки, двигаясь в условиях ограниченной видимости со скоростью больше 100 километров в час, при возникновении на его пути следования препятствия в виде стоящего автомобиля, продолжил движение по правой обочине дороги. Там он сбил 35-летнего мужчину, менявшего колесо. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.