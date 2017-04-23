Рукописный атлас Архангельской губернии — подлинное произведение искусства и выдающийся памятник отечественного книгоиздания XVIII века. Его создание — итог длительной работы по географическому обследованию огромной губернии, простиравшейся от границ Финляндии и Норвегии до Уральских гор. Сегодня в границах Архангельской губернии находятся современные территории Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа, северных частей Карелии, Республики Коми.
Архангельский атлас содержит огромный комплекс информации экономико-географического, исторического, этнографического и демографического характера, а значит может нарисовать перед взором современного исследователя живописную картину губернской жизни XVIII века в мельчайших подробностях.
Историко-топографические и экономические описания иллюстрируют карты губернии и уездов, планы Архангельска и уездных городов — Холмогор, Шенкурска, Пинеги, Мезени, Онеги, Кеми, Колы, причем, с планами, фасадами, а в отдельных случаях и разрезами находившихся в них публичных и казенных зданий. Почти все панорамы преимущественно речных фасадов городов и монастырей — первые известные современным исследователям виды большинства из помещенных в атласе северных городов и монастырских ансамблей.
Этот редчайший атлас никогда не появлялся на антикварном рынке. Единственный известный экземпляр атласа хранится в Российском государственном историческом архиве. Факсимильное издание выполнено по всем канонам создания коллекционных книг.
Второе рождение атласа Архангельской губернии стало возможным благодаря совместной работе издательства «Альфарет» и Российского государственного исторического архива. Также были сделаны копии еще пяти рукописных межевых атласов — Тобольской, Московской, Санкт-Петербургской, Нижегородской, Пермской губерний.