Увлеченные ходьбой архангелогородцы прошагали вперёд вместе со всей Россией

В юбилейный для Архангельской области год установлён очередной рекорд: участниками Всероссийского дня ходьбы в столице Поморья стали около тысячи юных и взрослых горожан.

Официальную регистрацию прошли около 800 человек. По ходу движения по набережной Северной Двины и вокруг Петровского сквера к шагающим присоединились ещё не менее двухсот любителей здорового образа жизни.



Участник Всероссийского дня ходьбы, заместитель председателя Правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева отметила:



«С 2014 года Россия присоединилась к международному движению, история которого насчитывает более 20 лет. Архангельская область вместе со всей страной идёт вперёд. Здесь нет проигравших! Каждый участник этого большого движения становится победителем и получает в награду заряд здоровья и отличного настроения».



По словам руководителя агентства по спорту Архангельской области Андрея Багрецова, Всероссийский день ходьбы дарит северянам массу положительных эмоций. Участвуют в нём люди от мала до велика: дети и их родители, бабушки и дедушки.



Для многих архангельских семей этот праздник спорта уже стал доброй традицией. Напомним, в прошлом году самой юной участницей была 7-месячная Алиса Кругликова. В этом году она вместе с папой вновь вышла на старт Всероссийского дня ходьбы.