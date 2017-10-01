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Общество | Главные новости

Увлеченные ходьбой архангелогородцы прошагали вперёд вместе со всей Россией

сегодня 17:32
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В юбилейный для Архангельской области год установлён очередной рекорд: участниками Всероссийского дня ходьбы в столице Поморья стали около тысячи юных и взрослых горожан.
 
 
 
 
 
 
 
 
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Официальную регистрацию прошли около 800 человек. По ходу движения по набережной Северной Двины и вокруг Петровского сквера к шагающим присоединились ещё не менее двухсот любителей здорового образа жизни.

Участник Всероссийского дня ходьбы, заместитель председателя Правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева отметила:

«С 2014 года Россия присоединилась к международному движению, история которого насчитывает более 20 лет. Архангельская область вместе со всей страной идёт вперёд. Здесь нет проигравших! Каждый участник этого большого движения становится победителем и получает в награду заряд здоровья и отличного настроения».

По словам руководителя агентства по спорту Архангельской области Андрея Багрецова, Всероссийский день ходьбы дарит северянам массу положительных эмоций. Участвуют в нём люди от мала до велика: дети и их родители, бабушки и дедушки.

Для многих архангельских семей этот праздник спорта уже стал доброй традицией. Напомним, в прошлом году самой юной участницей была 7-месячная Алиса Кругликова. В этом году она вместе с папой вновь вышла на старт Всероссийского дня ходьбы.
Автор: dvinalander
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