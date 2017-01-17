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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В 2016 году у шести семейных пар Поморья родились тройняшки

В агентстве ЗАГС Архангельской области подвели итоги работы за прошедший год. В 2016 году в регионе родилось 13 343 ребёнка, причём отмечено увеличение количества родившихся третьих и более детей в семьях.

Из них мальчиков - 6904, девочек - 6439. В 174 семьях появилось сразу по двое детей, а 6 семейных пар стали счастливыми родителями тройняшек.

В пятерку лидирующих мужских имен вошли Артем, Михаил, Максим, Александр, Дмитрий. Среди женских имен первое место в 2016 году у Софии. Также чаще всего девочек называли Анастасией, Дарьей, Викторией, Марией.

Встречаются и старинные русские имена: Яросвет, Потап, Терентий, Степанида, Святослава.

Добавим, с начала 2017 года в Архангельской области зарегистрировано рождение уже 335 детей.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: zags
просмотров: 453
дата: 17.01.17 | 16:40
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
kemastreet (1)
Нет ли у счастливых пар общих знакомых?
17.01.17
20:04
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