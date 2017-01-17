В агентстве ЗАГС Архангельской области подвели итоги работы за прошедший год. В 2016 году в регионе родилось 13 343 ребёнка, причём отмечено увеличение количества родившихся третьих и более детей в семьях.

Из них мальчиков - 6904, девочек - 6439. В 174 семьях появилось сразу по двое детей, а 6 семейных пар стали счастливыми родителями тройняшек.

В пятерку лидирующих мужских имен вошли Артем, Михаил, Максим, Александр, Дмитрий. Среди женских имен первое место в 2016 году у Софии. Также чаще всего девочек называли Анастасией, Дарьей, Викторией, Марией.

Встречаются и старинные русские имена: Яросвет, Потап, Терентий, Степанида, Святослава.



Добавим, с начала 2017 года в Архангельской области зарегистрировано рождение уже 335 детей.