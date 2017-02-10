Архангельск: Общество

фото, видео с места события В 2016 году за попытку передать телефоны в колонии Поморья оштрафовали 112 человек За прошлый год сотрудниками тюремного ведомства за попытку доставки сотовых телефонов и комплектующих к ним, сим-карт и спиртосодержащих жидкостей на режимную территорию было задержано 133 человека. В отношении 112 человек уже назначено административное наказание. В общей сложности нарушители заплатят 338 500 рублей.



Сегодня досмотры посылок и передач проводятся с использованием новейших технических средств, что позволяет эффективно предотвращать проникновение запрещенных предметов в подразделения УФСИН.



В исправительных учреждениях на участках, опасных в перебросовом отношении, проводится работа по наращиванию инженерных и технических средств надзора и контроля. Участки оборудуются дополнительными инженерными противоперебросовыми заграждениями, видеокамерами, осветительными установками с детекцией движения и сигнализацией. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: u29 просмотров: 65

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