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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В 2016 году за попытку передать телефоны в колонии Поморья оштрафовали 112 человек

За прошлый год сотрудниками тюремного ведомства за попытку доставки сотовых телефонов и комплектующих к ним, сим-карт и спиртосодержащих жидкостей на режимную территорию было задержано 133 человека.
В отношении 112 человек уже назначено административное наказание. В общей сложности нарушители заплатят 338 500 рублей.

Сегодня досмотры посылок и передач проводятся с использованием новейших технических средств, что позволяет эффективно предотвращать проникновение запрещенных предметов в подразделения УФСИН.

В исправительных учреждениях на участках, опасных в перебросовом отношении, проводится работа по наращиванию инженерных и технических средств надзора и контроля. Участки оборудуются дополнительными инженерными противоперебросовыми заграждениями, видеокамерами, осветительными установками с детекцией движения и сигнализацией. 
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автор: u29
просмотров: 65
дата: 10.02.17 | 13:50
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