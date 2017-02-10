В отношении 112 человек уже назначено административное наказание. В общей сложности нарушители заплатят 338 500 рублей.
Сегодня досмотры посылок и передач проводятся с использованием новейших технических средств, что позволяет эффективно предотвращать проникновение запрещенных предметов в подразделения УФСИН.
В исправительных учреждениях на участках, опасных в перебросовом отношении, проводится работа по наращиванию инженерных и технических средств надзора и контроля. Участки оборудуются дополнительными инженерными противоперебросовыми заграждениями, видеокамерами, осветительными установками с детекцией движения и сигнализацией.