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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В 2017 году в Архангельске благоустроят сквер на Сульфате и часть Чумбаровки

В администрации Архангельска состоялось заседание комиссии по рассмотрению проектов для реализации в рамках государственной программы по формированию комфортной городской среды.

Напомним, в рамках национального проекта «ЖКХ и городская среда» Архангельску выделено более ста миллионов рублей.

На официальном портале городской Администрации состоялось голосование с целью отбора конкретного объекта для благоустройства в 2017 году. Опрос завершился скандалом. В пресс-службе администрации города подтвердили, что неизвестные пользователи запустили интернет-бота и произошла накрутка голосов.

Как оказалось, интернет-голосование не гарантировало определенной территории победу, все представленные проекты были обсуждены на совещании рабочей группы.

- Победители были определены с учетом всех приоритетов. Важным фактором стала готовая проектно-сметная документация по проектам, ведь все работы должны быть завершены в этом году. Сегодня было принято решение о том, что в этом году работы будут проводиться по двум основным объектам – благоустройство сквера у культурного центра «Северный» и выбранного участка на проспекте Чумбарова-Лучинского. Резервным стал проект благоустройства рябиновой аллеи вдоль стадиона «Динамо». На все эти объекты предусмотрена сумма 34 млн. рублей. Мы планируем, что в каждом городском округе до 2022 года будет обустроена территория общего пользования, - отметила эксперт по вопросам городского хозяйства Елена Петухова.

Также на заседании было решено продлить до 26 апреля 2017 года отбор дворовых территорий для проведения благоустройства. Уже подано 32 заявки. Любой житель города может представить предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год. 

  
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просмотров: 389
дата: 21.04.17 | 17:12
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