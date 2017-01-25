Поморье в текущем году дополнительно получит 46 миллионов рублей на развитие сельских дорог. Средства предоставляются в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

По словам министра транспорта Архангельской области Вадима Кривова, размер федерального «дорожного» трансферта для Архангельской области составит 46 миллионов 297 тысяч рублей. Ещё 78,6 миллиона составит софинансирование из регионального бюджета. Таким образом, всего на финансирование мероприятий программы будет выделено порядка 125 миллионов рублей.

Средства будут направлены на реализацию трёх проектов. Это строительство автодороги с твёрдым покрытием «Подъезд к деревне Шеговары от трассы «М-8» в Шенкурском районе», подъезда к деревне Никифоровская от трассы «М-8» в Шенкурском районе и деревне Логиновская от автодороги «Подъезд к деревне Макаровская» в Няндомском районе.

В настоящее время идёт процедура заключения соглашений между Архангельской областью и Росавтодором. После подписания документов будет проведён конкурс на определение подрядной организации для производства работ.