Пособие при рождении ребенка в Архангельске и области в 2017 году составляет 19620,40 рублей, в Северодвинске, Мезенском, Пинежском и Лешуконском районах – 22890,46 рублей.

С 1 февраля 2017 года пособия, выплата которых производится на счет средств Фонда социального страхования РФ, проиндексированы на 5,4%.



Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в Архангельске и области – 3678,83 рублей, по уходу за вторым ребенком – 7357,64 рублей, в Северодвинске, Мезенском, Пинежском и Лешуконском районах по уходу за первым ребенком – 4291,97 рублей, по уходу за вторым ребенком – 8583,92 рублей.



Обращаем ваше внимание, что применение коэффициента индексации к ежемесячному пособию по уходу за ребёнком, исчисленного из заработной платы в размере 40 % среднего заработка, законом не предусмотрено.



Размер единовременного пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности – 735,77 рублей, в Северодвинске, Мезенском, Пинежском и Лешуконском районах – 858,40 рублей.



Напомним, что пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая, то есть при наступлении отпуска по беременности и родам в 2017 году, будет учитываться заработная плата за 2015 и 2016 годы.



Кроме того, с 1 февраля увеличился и предельный размер социального пособия на погребение: в Архангельске и области оно составляет 6674,70 рублей, в Северодвинске, Мезенском, Пинежском и Лешуконском районах – 7787,15 рублей.



