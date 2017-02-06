наверх
Новости Архангельска
06 февраля, понедельник 12:29
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
04.02.17
Карта жилых новостроек Архангельска пополнилась еще одним крупным объектом
565
01.02.17
Минэнерго РФ в последний раз предупредило «Архэнгергосбыт» за миллиардные долги
105
04.02.17
Желающих насладиться поэзией, музыкой и красотой природы ждут в библиотеке
96
26.01.17
В Tele2 установили новые правила
85
03.02.17
В Архангельске состоялся семинар «Как развивать наставничество в России»
57
03.02.17
Запросить сведения из Единого государственного реестра недвижимости можно онлайн
48
22.01.17
Задумались о квартире? Новострой29.ру представляет 6 объектов нового строительства
32
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В 2017 году в Архангельской области увеличился размер детских пособий

Пособие при рождении ребенка в Архангельске и области в 2017 году составляет 19620,40 рублей, в Северодвинске, Мезенском, Пинежском и Лешуконском районах – 22890,46 рублей.
С 1 февраля 2017 года пособия, выплата которых производится на счет средств Фонда социального страхования РФ, проиндексированы на 5,4%.

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в Архангельске и области – 3678,83 рублей, по уходу за вторым ребенком – 7357,64 рублей, в Северодвинске, Мезенском, Пинежском и Лешуконском районах  по уходу за первым ребенком – 4291,97 рублей, по уходу за вторым ребенком – 8583,92 рублей.

Обращаем ваше внимание, что применение коэффициента индексации к ежемесячному пособию по уходу за ребёнком, исчисленного из заработной платы в размере 40 % среднего заработка, законом не предусмотрено.

Размер единовременного пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности – 735,77 рублей, в Северодвинске, Мезенском, Пинежском и Лешуконском районах – 858,40 рублей.

Напомним, что пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая, то есть при наступлении отпуска по беременности и родам в 2017 году, будет учитываться заработная плата за 2015 и 2016 годы.

Кроме того, с 1 февраля увеличился и предельный размер социального пособия на погребение: в Архангельске и области оно составляет 6674,70 рублей, в Северодвинске, Мезенском, Пинежском и Лешуконском районах – 7787,15 рублей.
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: fss
просмотров: 130
дата: 06.02.17 | 11:32
комментариев: 1
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Дмитрий Т. (1)
На эти деньги невозможно прожить. Спасибо Единой России.
06.02.17
11:44
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080