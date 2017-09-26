В 2018 году регионы получат в два раза больше денег для поддержки бюджетников

Для поддержки работников бюджетной сферы российским регионам планируется выделить 80 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в этом году.

Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании профильного комитета Совета Федерации, - сообщают «Архангельские известия».

На заседании комитета сенаторы интересовались тем, как идёт работа над законом, предусматривающим создание специального общественного органа, который будет контролировать ситуацию с правами пациентов в медицинских учреждениях.

— Необходимо создавать службу по защите прав пациентов. Эта служба должна стать независимой от органов исполнительной власти. Поэтому на сегодняшний день есть протокольное поручение Совета Федерации о создании такой рабочей группы на базе Совета Федерации с участием профильных министерств, в том числе вашего министерства, поскольку речь идёт, в том числе, о защите прав пациентов, которые находятся в психоневрологических интернатах, — сказала первый заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Людмила Кононова.

— У нас создана рабочая группа, которая готовит «дорожную карту» по реформированию психоневрологических интернатов. И я хотел бы сказать о том, что здесь не может быть быстрых решений. Когда мы быстро пытаемся решить вопрос о категории, связанной с отклонениями психики, это настолько тонкая тема, что мы спешить точно не будем, — отметил в свою очередь Топилин.