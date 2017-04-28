Убийство произошло накануне утром в Соломбальском округе Архангельска. 39-летний мужчина без определённого места жительства вздумал разрешить конфликт при помощи кувалды.
От мужчины поступило заявление о явке с повинной. Как пояснили в региональном следственном управлении СКР, задержанный рассказал, что накануне вечером в бытовке вместе с товарищем пил алкоголь. Из-за словесной ссоры между ними стал назревать конфликт.
Так как его обидчик был крупнее его, он вооружился кувалдой и ударил по голове. Затем лег спать, а когда проснулся, то обнаружил, что приятель не подает признаков жизни, после чего позвонил в полицию.
Проводится следствие.