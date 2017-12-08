В Архангельске будет парк, приспособленный для людей с ограниченными возможностями

В администрации Архангельска состоялось обсуждение новой концепции парковой зоны, которая в следующем году будет благоустраиваться на ул. 23-й Гвардейской дивизии за кинотеатром «Русь».

Цель городской власти – создать зону отдыха, комфортную для всех горожан, включая маломобильные группы населения.

В настоящее время по заданию администрации города ООО «Архитектура и дизайн» уже занимается разработкой проекта будущего сквера. Глава Архангельска Игорь Годзиш предложил внести корректировку в проект, чтобы новая зона отдыха в привокзальном районе стала первой, где в основу положен принцип доступной среды.

- Речь идет об открытии сквера для всех горожан, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, в нашем городе нет ни одного места, где бы инвалиды чувствовали себя комфортно. Эта зона города должна стать первой, приспособленной для всех, вне зависимости от того, насколько они хорошо видят, могут ли передвигаться самостоятельно. Сейчас, на этапе подготовки проекта, есть возможность заложить в концепцию не только парка, но и всего прилегающего микрорайона принцип доступной среды, - обратился к участникам совещания Игорь Годзиш.

К составлению техзадания для проектировщика будут привлечены эксперты, которые действительно знают, в чем нуждаются инвалиды. Свое участие в проектной команде уже подтвердили руководитель Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области Николай Мякшин и директор Опорно-экспериментального реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями Ольга Богданова.

- Многие моменты доступной среды не могут быть очевидны для людей, которые далеки от повседневной жизни инвалидов. Например, использование мелкой тротуарной плитки неудобно для детей и взрослых, которые передвигаются на костылях. Если будет возможность создать зону для иппотерапии, то это выведет реабилитацию детей со многими заболеваниями на совершенно новый уровень. Впервые нас пригласили поучаствовать на стадии создания проекта, и мы очень рады такой возможности, - отметила Ольга Богданова.

Глава Архангельска Игорь Годзиш поручил департаментам детально проработать организацию доступности прилегающей территории: близлежащих остановок общественного транспорта, ведущих от них к будущему парку тротуаров, пешеходных переходов, светофорных объектов и парковок для личных автомобилей. Кроме того, в самом парке необходимо предусмотреть площадку для выгула животных. Планируется, что на создание сквера будут привлекаться средства по программе «Комфортная городская среда», деньги муниципального бюджета и спонсорская помощь социально ответственного бизнеса. К воплощению идеи в жизнь муниципалитет приступит уже в следующем году.