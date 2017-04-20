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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Архангельске цена арендной «трешки» за год упала на 2600 рублей

Аналитики подсчитали, что стоимость ежемесячной аренды трехкомнатной квартиры в Архангельске за год снизилась на 11% или на 2600 рублей.

Сейчас снять квартиру с тремя комнатами можно за 20 400 рублей, год назад за такое же жилье пришлось бы отдать около 23 000.

Квартиры меньшей площади также дешевели, но не так динамично. В частности, двухкомнатная потеряла в цене 6%. Сейчас арендовать такую квартиру можно за 16 900 рублей, а в прошлом году за «двушку» пришлось бы отдать в среднем 18 000 рублей.

Однако на аренде однокомнатной квартиры сэкономить сейчас вряд ли удастся, так как её цена практически не изменилась: для аренды потребуется в среднем около 15000 рублей. При этом в Исакогорском районе города можно найти квартиру схожих размеров заметно дешевле – за 9000 рублей, а двухкомнатную за 10 000 рублей.

«Наиболее заметное снижение цен на «трёшки», доля которых в общем объеме сдаваемых квартир всегда меньше всех остальных, может быть связано с низким спросом на эти квартиры в данный момент»— предполагает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.


 

  
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просмотров: 421
дата: 20.04.17 | 10:31
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