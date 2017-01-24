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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Архангельске эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 30%

С 16 января в столице Поморья более 4 тысяч северян заболели острой респираторной вирусной инфекцией. В Архангельске и Северодвинске продолжает действовать карантин по гриппу.

В целом по Архангельской области зарегистрировано более 12 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, почти 7 тысяч из которых дети, что выше эпидемического порога на 42,3%.

В прошлом году в регионе свирепствовал вирус H1N1, в этом же году Поморье посетил штамм H3N2. У больных также повышается температура, появляется ломота и насморк.

В Роспотребнадзоре отмечают, что северяне неохотно шли делать прививки, от сюда и наблюдается высокая заболеваемость. На карантин полностью закрыт детский сад в Северодвинске, а также 8 класс школы №34 в Архангельске, где заболели 12 человек из 34.

По прогнозам медиков подъем заболеваемости продлится еще неделю, затем грипп начнёт отступать. 

Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье"

  
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просмотров: 80
дата: 24.01.17 | 11:13
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