С 16 января в столице Поморья более 4 тысяч северян заболели острой респираторной вирусной инфекцией. В Архангельске и Северодвинске продолжает действовать карантин по гриппу.

В целом по Архангельской области зарегистрировано более 12 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, почти 7 тысяч из которых дети, что выше эпидемического порога на 42,3%.

В прошлом году в регионе свирепствовал вирус H1N1, в этом же году Поморье посетил штамм H3N2. У больных также повышается температура, появляется ломота и насморк.

В Роспотребнадзоре отмечают, что северяне неохотно шли делать прививки, от сюда и наблюдается высокая заболеваемость. На карантин полностью закрыт детский сад в Северодвинске, а также 8 класс школы №34 в Архангельске, где заболели 12 человек из 34.

По прогнозам медиков подъем заболеваемости продлится еще неделю, затем грипп начнёт отступать.



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