В целом по Архангельской области зарегистрировано более 12 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, почти 7 тысяч из которых дети, что выше эпидемического порога на 42,3%.
В прошлом году в регионе свирепствовал вирус H1N1, в этом же году Поморье посетил штамм H3N2. У больных также повышается температура, появляется ломота и насморк.
В Роспотребнадзоре отмечают, что северяне неохотно шли делать прививки, от сюда и наблюдается высокая заболеваемость. На карантин полностью закрыт детский сад в Северодвинске, а также 8 класс школы №34 в Архангельске, где заболели 12 человек из 34.
По прогнозам медиков подъем заболеваемости продлится еще неделю, затем грипп начнёт отступать.
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