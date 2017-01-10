Для удобства горожан, которые работают до 23-24 часов, а также посменно, обсуждается предложение о продлении работы ряда маршрутов пассажирского транспорта в вечернее и ночное время. Свои комментарии и предложения по выбору направлений для ночных перевозок архангелогородцы могут направлять по электронной почте, указанной в тематической публикации
на сайте администрации.
Напомним, в течение полугода специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры проводили обследование пассажирских потоков и социологический опрос населения. На основе полученных данных специалистами из множества проработанных вариантов оптимизации
отобран один, который не столь существенно изменит конфигурацию городской транспортной сети.
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