наверх
Новости Архангельска
11 января, среда 00:49
$60.66
63.81
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
30.12.16
Исправление кадастровых ошибок в сведениях о границах земельных участков
118
28.12.16
Погода ударит по минтаю?
113
04.01.17
Накануне Нового года сотни архангельских дольщиков получили ключи от новых квартир
88
30.12.16
Архангелогородец рассчитался с долгом только после применения принудительных мер
45
31.12.16
По инициативе либерал-демократов в Новодвинске установят новые качели и карусели
35
03.01.17
Архангелогородцам предлагают встреть Рождество Христово на льду стадиона «Труд»
30
05.09.16
Каждый житель Архангельска получил свой личный кабинет
20
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Архангельске с учетом мнения горожан могут появиться ночные маршрутные автобусы

Муниципальные власти предлагают внедрить круглосуточный общественный транспорт. Это связано с тем, что большинство действующих маршрутов работают до 22 часов, а также особенностью географии Архангельска, характеризующейся наличием отдаленных округов.
Для удобства горожан, которые работают до 23-24 часов, а также посменно, обсуждается предложение о продлении работы ряда маршрутов пассажирского транспорта в вечернее и ночное время. Свои комментарии и предложения по выбору направлений для ночных перевозок архангелогородцы могут направлять по электронной почте, указанной в тематической публикации на сайте администрации.
 
Напомним, в течение полугода специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры проводили  обследование пассажирских потоков и социологический опрос населения. На основе полученных данных специалистами из множества проработанных вариантов оптимизации отобран один, который не столь существенно изменит конфигурацию городской транспортной сети.
 
  
версия для печати
  
просмотров: 843
дата: 10.01.17 | 13:02
комментариев: 3
1 2
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Sibiryak (2)
Вы этим ***ам можете в задницу их исследования засунуть,на исследовали так что народ скоро за вилы возьмётся за такие издевательства,вы сцуко с начала 2000-х не могли порядок на маршрутах навести,теперь маршруты отменять собрались на которых люди с окраин работать едут,у вас днём то не всегда график соблюдался а здесь на ночь замахнулись.Прав губернатор,накупили говнопазов в новом обличье а выдают как будто Мерседесы с Неопланами на маршрут пустили.
10.01.17
23:00
+
показать 1  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
Виктор К. (1)
Проср.....ли 6 лимонов!
10.01.17
20:32
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080