Архангельск: Общество

фото, видео с места события В Архангельске с учетом мнения горожан могут появиться ночные маршрутные автобусы Муниципальные власти предлагают внедрить круглосуточный общественный транспорт. Это связано с тем, что большинство действующих маршрутов работают до 22 часов, а также особенностью географии Архангельска, характеризующейся наличием отдаленных округов.



Напомним, в течение полугода специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры проводили обследование пассажирских потоков и социологический опрос населения. На основе полученных данных специалистами из множества проработанных вариантов



Для удобства горожан, которые работают до 23-24 часов, а также посменно, обсуждается предложение о продлении работы ряда маршрутов пассажирского транспорта в вечернее и ночное время. Свои комментарии и предложения по выбору направлений для ночных перевозок архангелогородцы могут направлять по электронной почте, указанной в тематической публикации на сайте администрации.Напомним, в течение полугода специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры проводили обследование пассажирских потоков и социологический опрос населения. На основе полученных данных специалистами из множества проработанных вариантов оптимизации отобран один, который не столь существенно изменит конфигурацию городской транспортной сети. версия для печати просмотров: 843

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