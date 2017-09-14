В Архангельске к теплу подключено более трети жилых домов

В соответствии с графиком сегодня началось подключение к теплу жилфонда в округах Майская горка и Варавино-Фактория. Подключение Соломбальского и Северного округов практически завершено.

По информации, полученной в департаменте городского хозяйства, тепло появилось в 594 домах, запитанных от Архангельской ТЭЦ, а также в 623 домах, получающих тепло от локальных котельных.



В целом, по словам чиновников, батареи потеплели в 1217 домах. Это составляет более трети городского жилфонда. Напомним, в областном центре насчитывается около 2,5 тысяч домов с центральным отоплением и порядка 900, обогреваемых локально.



Подключение Архангельска к теплу продолжается.