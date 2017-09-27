В Архангельске лишь четверть руководителей готовы дружить со своими подчиненными

Аналитики опросили почти 800 жителей столицы Поморья, чтобы выяснить, есть ли дружба на работе. Оказалось, что только у половины респондентов есть друзья среди коллег, и они позитивно относятся к дружбе на работе.

Вторая половина жителей Архангельска настроена нейтрально, предпочитая поддерживать отношения, но не дружить. Сложнее складываются отношения между начальниками и подчиненными. Треть опрошенных руководителей считают, что это дружба «с душком», а четверть, напротив, готовы дружить с подчиненными. Ради выгоды дружить с начальником готовы только 6% специалистов. 16% считают, что дружба с начальником недопустима и лучше соблюдать субординацию.

Как сообщает сайт Зарплата.ру, 42% опрошенных архангелогородцев общаются с коллегами только на корпоративах, а вот 28% вместе проводят свободное время. Чаще всего они ходят в ночные заведения (48%) и встречаются за чашкой кофе (45%). У 19% есть общее хобби, а 16% вместе ходят в спортзал.

Среди тех, кто не желает проводить время с коллегами, самый популярный вариант ответа (65%) – «лучше побуду в это время с семьей». 12% не хотят обсуждать рабочие моменты, а вот 9% рады пообщаться с коллегами, но их никуда не зовут.