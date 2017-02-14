33-летняя жительница Архангельска не следила за питанием ребенка, распивала алкоголь в её присутствии, била и оскорбляла школьницу. Теперь за ненадлежащее исполнение родительских обязательств женщина предстанет перед судом.

После того, как девочка рассказала о методах воспитания матери своей родственнице, была проведена проверка, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела. Сейчас ребенок живет у родственников.



В ходе допроса нерадивая мать свою вину признала и объяснила свои действия алкогольным опьянением и непослушанием дочери.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, - сообщает региональное следственное управление СКР.

