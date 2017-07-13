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Общество | Главные новости

Оптимизация транспортной сети в Архангельске коснулась еще 2-х автобусных маршрутов

сегодня 15:36
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Изменения касаются 44-го и 9-го маршрута, которые должны обеспечить связь жителей отдаленных районов Архангельска с центром города. Корректировки вызваны ликвидацией автобусного маршрута №22.
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Так, с 14 июля автобусы маршрута № 44 будут осуществлять заезд на ул. Дачная, ул. Воронина, ул. Папанина (в район городской больницы № 4) при движении в обоих направлениях. А с 17 июля автобусы маршрута № 9 будут осуществлять движение по ул. Адмирала Кузнецова и ул. Терехина при движении в обоих направлениях.

Напомним, причиной ликвидации 22-го маршрута стало истечение сроков действия договоров. Власти обещают жителям альтернативу - маршруты №9, 65, 43 и 44.

Помимо ситуации с отменой маршрута №22 горожан беспокоит также вопрос транспортного сообщения с 29-м архангельским лесозаводом. Ситуацию с «мнимой» приостановкой движения автобусов до п. Лесозавода №29 прокомментировал начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства Алексей Потолов.

- Ни о какой отмене транспортного обслуживания жителей поселка лесозавода №29 речи нет, - подчеркнул Алексей Потолов. – Перевозку пассажиров на муниципальном маршруте № 180 «ЖД Вокзал – лесозавод № 29» осуществляет МУП «АПАП-3», основным направлением деятельности которого являются школьные перевозки.

Сложная ситуация с выпуском на линию автобусов возникла 7 июля.

- В целях обеспечения работы и недопущения срыва пассажирских перевозок жителей лесозавода №29 профильным департаментом совместно с министерством транспорта Архангельской области принято решение перевозить пассажиров автобусами межмуниципального маршрута № 136 «Автовокзал – Переправа р. Лодьма». Данный маршрут фактически по всему пути движения дублирует маршрут № 180. Все желающие были довезены до пункта назначения, на остановке никто не остался, - отметил Алексей Потолов.

С 11 июля перевозки по маршруту № 180 продолжает осуществлять МУП «АПАП-3» в штатном режиме. Ситуация находится на контроле в департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

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