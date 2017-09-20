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Общество | Главные новости

В Архангельске начал работу проект по профилактике супружеских разводов

сегодня 11:58
207 0
Новый проект, получивший название «Дадим друг другу шанс» и нацеленный на профилактику разводов и сохранение семьи, реализуется Агентством ЗАГС Архангельской области совместно с Северным государственным медицинским университетом.
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В рамках проекта разработана программа по восстановительной медиации, направленная на работу с семейными парами, находящимися в состоянии развода.

После подачи заявления на развод у всех семейных пар впереди еще целый месяц до принятия окончательного решения и официального расторжения брака в ЗАГСе. В этот период у них есть возможность бесплатно посетить профессионального психолога, который проведет беседу с обоими супругами, а также с каждым супругом отдельно. Встречи с психологом-медиатором помогут изменить первоначальный негативный настрой, направить пару на поиск конструктивного решения семейной проблемы и, в итоге, сохранить семью.

Консультативную помощь семьям оказывают специалисты (доценты и профессора) кафедры психиатрии и клинической психологии Северного государственного медицинского университета.
Записаться на прием и получить приглашение на индивидуальную консультацию с психологом-медиатором можно по телефону агентства ЗАГС Архангельской области (8182) 201-400.

- Главная цель нашего совместного с СГМУ проекта – помощь в создании, построении и сохранении здоровых и гармоничных взаимоотношений в семье, а также профилактика разводов, - рассказывает руководитель агентства ЗАГС Архангельской области Ирина Андреечева. – Как показывает статистика, с проблемами развода сталкивается каждая пятая пара. Сложившаяся ситуация требует поиска всевозможных видов помощи семье, в том  числе и психологической. Консультирование психолога и есть один из способов такой помощи, ведь часто для разрешения семейных конфликтов, достаточно получить квалифицированные советы, которые помогут увидеть ситуацию как бы «со стороны», разобраться в себе, научат слушать и слышать друг друга.
Автор: zags
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В Архангельске начал работу проект по профилактике супружеских разводов
Общество | Новости раздела
 
В Архангельске начал работу проект по профилактике супружеских разводов
В Архангельске начал работу проект по профилактике супружеских разводов
Новый проект, получивший название «Дадим друг другу шанс» и нацеленный на профилактику разводов и сохранение семьи, реализуется Агентством ЗАГС Архангельской области совместно с Северным государственным медицинским университетом.
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