В Архангельске началась установка павильона ожидания на площади Ленина

Накануне начались работы по установке современного остановочного комплекса с зоной ожидания и киоском «Роспечать» на площади Ленина.

Два остановочных павильона, которые ранее стояли на площади Ленина, перенесли на остановку у магазина «Ткани». На их месте уже начались работы по установке павильона ожидания, аналогов которого в Архангельске пока нет. Инициатором его установки выступило МУП «Роспечать».

Площадь нового павильона составит 19 квадратных метров, он будет оборудован отдельным входом, где горожане смогут согреться, купить газеты, выпить кофе и выйти в Интернет. Фасадная часть будет выполнена из стекла, а на тыльной стороне разместятся панно с видами старого Архангельска. Монтаж новой остановки закончится в этом году.

Кроме того, как стало известно News29, летом следующего года должен появиться павильон ожидания на Троицком проспекте у Главпочтамта. Агентство наружной рекламы «Факел» накануне получило разрешение на его установку у департамента градостроительства администрации Архангельска.