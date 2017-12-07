В Архангельске началась установка павильона ожидания на площади Ленина

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07 декабря, четверг 15:01
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Два остановочных павильона, которые ранее стояли на площади Ленина, перенесли на остановку у магазина «Ткани». На их месте уже начались работы по установке павильона ожидания, аналогов которого в Архангельске пока нет. Инициатором его установки выступило МУП «Роспечать».
Площадь нового павильона составит 19 квадратных метров, он будет оборудован отдельным входом, где горожане смогут согреться, купить газеты, выпить кофе и выйти в Интернет. Фасадная часть будет выполнена из стекла, а на тыльной стороне разместятся панно с видами старого Архангельска. Монтаж новой остановки закончится в этом году.
Кроме того, как стало известно News29, летом следующего года должен появиться павильон ожидания на Троицком проспекте у Главпочтамта. Агентство наружной рекламы «Факел» накануне получило разрешение на его установку у департамента градостроительства администрации Архангельска.
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