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Общество | Главные новости

В Архангельске началась установка павильона ожидания на площади Ленина

сегодня 14:24
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Накануне начались работы по установке современного остановочного комплекса с зоной ожидания и киоском «Роспечать» на площади Ленина.
 
 
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Фото: arhcity.ru
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Два остановочных павильона, которые ранее стояли на площади Ленина, перенесли на остановку у магазина «Ткани». На их месте уже начались работы по установке павильона ожидания, аналогов которого в Архангельске пока нет. Инициатором его установки выступило МУП «Роспечать».

Площадь нового павильона составит 19 квадратных метров, он будет оборудован отдельным входом, где горожане смогут согреться, купить газеты, выпить кофе и выйти в Интернет. Фасадная часть будет выполнена из стекла, а на тыльной стороне разместятся панно с видами старого Архангельска. Монтаж новой остановки закончится в этом году.

Кроме того, как стало известно News29, летом следующего года должен появиться павильон ожидания на Троицком проспекте у Главпочтамта. Агентство наружной рекламы «Факел» накануне получило разрешение на его установку у департамента градостроительства администрации Архангельска. 

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