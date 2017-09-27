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Общество | Главные новости

В Архангельске началось благоустройство рябиновой аллеи у стадиона «Динамо»

сегодня 16:53
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Подрядчик общество «Северная роза» приступил к работам на территории у стадиона. Рабочие произвели свод аварийных деревьев, выкорчевали пни и демонтировали ненужные столбы.
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Фото: arhcity.ru
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Благоустройство территории ведется в рамках нацпроекта «ЖКХ и городская среда». На этой неделе подрядчик планирует приступить к планировке территории, созданию необходимых уклонов для водоотвода и прокладке дренажа.

По проекту планируется устроить две пешеходные дорожки из брусчатки, установить 12 светильников, 14 скамеек, урны и вазоны. Место будущего сквера находится в низине, поэтому запланированы работы по поднятию уровня грунта, также будет восстановлена дренажно-ливневая канализация.

По всей протяженности аллеи будут высажены более ста рябин. Растения будут приобретены в питомнике высотой не менее полутора метров, чтобы аллея как можно скорее приобрела оформленный вид.

Напомним, на благоустройство территории вдоль стадиона «Динамо» по пр. Троицкого от ул. Логинова до ул. Садовой направлено более 12 млн. рублей.

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