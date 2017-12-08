В Архангельске назвали имена лучших юристов

Организаторами церемонии по традиции выступили Архангельское региональное отделение Ассоциации юристов России и юридическая компания «Гудков, Корельский, Смолярж».



На получение премии «Юрист года 2017» заявилось рекордное количество соискателей – почти 50 человек. Рекордным стало и число номинаций – всего 15, среди которых: прокуратура, мировая юстиция, следственный комитет, адвокатура, юридический департамент и другие.



Среди специальных номинаций – лучший студент-юрист. Эта номинация была учреждена в прошлом году, в 2016-ом в ней победила студентка высшей школы экономики, управления и права САФУ Юлия Миненко. Помимо награды, Юля получила возможность пройти стажировку в юридической компании «Гудков, Корельский, Смолярж», теперь она – сотрудник фирмы. В этот раз награду вручили студентке САФУ, отличнице, активистке и квнщице Марии Образцовой.



«Эта премия – единственный профессиональный конкурс для региональных юристов. А ведь конкуренция и возможность заявить о себе – отличный стимул к развитию. Именно поэтому мы ежегодно берем на себя инициативу по организации этого мероприятия. Нужно соревноваться и постоянно повышать планку. И нас не может не радовать тот факт, что конкурс с каждым годом набирает обороты», - подчеркнул директор юридической компании «Гудков, Корельский, Смолярж», заместитель председателя Архангельского регионального отделения Ассоциации юристов России Денис Гудков.



В следующем году премия пройдет в юбилейный пятый раз. Кроме того, в 2018-ом у юристов региона ещё один большой праздник — 20-летие первого выпуска юридического факультета САФУ.