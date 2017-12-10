В Архангельске назвали имена победителей первого «арктического» кинофестиваля

3 фестивальных дня и 16 площадок, 52 игровых, короткометражных и документальных фильма, представленных авторами из России и зарубежья, – арктический кинофестиваль стал праздником для ценителей кино.

Торжественная церемония награждения победителей первого международного кинофестиваля «Arctic Open» прошла накануне в Архангельском театре драмы.

Присутствовавший на мероприятии глава региона вручил специальный диплом кинофестиваля «За вклад в развитие отечественного кинематографа» кинооператору, заслуженному деятелю искусств РФ Ивану Багаеву, за плечами которого более шестидесяти киноработ, в том числе «Блондинка за углом», «Луной был полон сад», «Прости». Во внеконкурсной программе фестиваля был представлен фильм с его участием «Найти мужа Дарье Климовой».

Дипломом фонда поддержки социальных инноваций «Вольное дело» была отмечена кинотрилогия «Постулаты академика Лаверова» режиссёра Владимира Лойтера, снатая студией «Поморфильм».

Владимир Лойтер, являющийся генеральным продюсером I Международного кинофестиваля стран Арктики и отметивший в эти дни свой 75-летний юбилей, напомнил зрителям, что кинофорум вырос из рамок фестиваля любительских и профессиональных фильмов «Берегиня» и сейчас получил новый вектор развития.



Со сцены театра драмы, ставшей на несколько часов арктическим лайнером, взявшим на борт сотни профессионалов и любителей кино, было заявлено, что президентом фестиваля станет заслуженный артист России, кинорежиссёр, продюсер и сценарист Игорь Угольников, который в этом году возглавил жюри фестиваля в номинации «Игровое кино».

Итак, победителями первого международного кинофестиваля стран Арктики стали:

«ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР-ДОКУМЕНТАЛИСТ» – Мария Мурашова, «Собиратели морской травы», Ethnofund, Macalube Films;

«ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА» – Валдис Пельш, Елена Потанина, Андрей Егоров «Полярное братство», ООО «ДокуМенталист»;

«ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР-ДОКУМЕНТАЛИСТ» – Юрий Бережнев, Семен Аманатов, Михаил Кардашевский, «24 снега», «Муус Хайа»;

В номинации «Документальное кино»:

Специальный диплом АЦБК «ЗА КРЕАТИВНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ» – «Территория Куваева», кинофабрика «СЛОНиКо», автор и режиссер Светлана Быченко; операторы: Светлана Быченко, Олег Мещерягин, Вячеслав Сачков.

Специального упоминания жюри удостоен фильм «Karenina & I» Orto Polare AS, режиссер Tommaso Mottola.

«ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ИГРОВОЙ ФИЛЬМ» – «Анна и Вано. Ванна и вино», Check It Out, автор сценария и режиссер – Алекс Некто, продюсер – Олеся Овчинникова,оператор-постановщик – Алексей Петрушкевич;

«ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ИГРОВОГО ФИЛЬМА» – Sean Meehan ,«Lost face», Soma Films;

«ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ИГРОВОГО ФИЛЬМА» – Алиса Хмельницкая, «Не для речки», «Инфильм»;

«ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ИГРОВОГО ФИЛЬМА» – Наталья Макарова, «Поле клевера»;

В номинации «Короткометражное кино»:

Специальный диплом «ЗА УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ» – «Чистый взгляд», продюсерский домVERUM, режиссер Наталья Назарова, авторы сценария: Евгений Старцев, Наталья Назарова, продюсер Марина Макарова, оператор Вячеслав Иванов.

Специальный приз от национального парка «Русская Арктика» «ЗА ЧЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД НА АРКТИКУ»:

«ГЭСЛО. Исчезнувшая экспедиция», «СевЗапКино», режиссёр Владимир Непевный, авторы сценария: Владимир Непевный, Анатолий Никифоров, оператор Александр Филиппов;

«Территория Куваева», кинофабрика «СЛОНиКо», автор и режиссер Светлана Быченко;операторы: Светлана Быченко, Олег Мещерягин, Вячеслав Сачков.

«ЛУЧШИЙ ИГРОВОЙ ФИЛЬМ» – «Три дня до весны», киностудия «Ленфильм», режиссер Александр Касаткин, авторы сценария: Аркадий Высоцкий, Александр Бородянский,продюсеры: Эдуард Пичугин, Ирина Баскакова, оператор Руслан Герасименков;

«ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР ИГРОВОГО ФИЛЬМА» – Эдуард Парри, «Жили-были», ООО Продюсерский центр «Фёдор Добронравов»;

«ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ ИГРОВОГО ФИЛЬМА» – Роман Жигалов, «Лес», студия Романа Жигалова;

«ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ИГРОВОГО ФИЛЬМА» – Михаил Кардашевский, «Сааскы кэм» («Детство, которое мы не знали...»), ГНК «Сахафильм».

В номинации «Игровое кино»: