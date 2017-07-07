В Архангельске нервный пассажир автобуса ударил ребенка-инвалида
сегодня 23:02
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Мужчина ударил 11-летнего мальчика-аутиста за то, что тот, якобы, шумно себя вёл во время движения транспорта. Кроме того, нервный пассажир обругал мать инвалида. На место происшествия прибыл наряд полиции.
Инцидент произошел сегодня около 11 часов утра в автобусе №150, следовавшего по маршруту "Архангельск-Ягры". В Цигломени в транспорт зашла женщина с двумя детьми, один из которых инвалид. Ей необходимо было добраться до центра помощи детям с аутизмом «Азимут».
11-летний мальчик громко захлопал в ладоши, на что один из пассажиров автобуса отреагировал крайне агрессивно. Мужчина ударил ребенка по рукам. Пассажир не унимался и стал выражать свою агрессию словесно. Он обругал мать ребенка за то, что родила инвалида.
Из числа пассажиров за женщину никто не заступился. Вскоре архангелогородка не выдержала и вызвала полицию.
Когда "запахло жаренным", мужчина попытался скрыться, но на помощь пришел водитель автобуса. Он задержал убегавшего пассажира. Теперь с агрессивным архангелогородцем разбираются полицейские.