В Архангельске нервный пассажир автобуса ударил ребенка-инвалида

Инцидент произошел сегодня около 11 часов утра в автобусе №150, следовавшего по маршруту "Архангельск-Ягры". В Цигломени в транспорт зашла женщина с двумя детьми, один из которых инвалид. Ей необходимо было добраться до центра помощи детям с аутизмом «Азимут».11-летний мальчик громко захлопал в ладоши, на что один из пассажиров автобуса отреагировал крайне агрессивно. Мужчина ударил ребенка по рукам. Пассажир не унимался и стал выражать свою агрессию словесно. Он обругал мать ребенка за то, что родила инвалида.Из числа пассажиров за женщину никто не заступился. Вскоре архангелогородка не выдержала и вызвала полицию.Когда "запахло жаренным", мужчина попытался скрыться, но на помощь пришел водитель автобуса. Он задержал убегавшего пассажира. Теперь с агрессивным архангелогородцем разбираются полицейские.