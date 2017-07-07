Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
06.07.17
1982
06.07.17
781
06.07.17
770
05.07.17
643
06.07.17
616
06.07.17
597
06.07.17
515
реклама
реклама
Новости компаний
06.07.17
185
05.07.17
185
06.07.17
153
05.07.17
126
05.07.17
122
05.07.17
120
05.07.17
107
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

В Архангельске нервный пассажир автобуса ударил ребенка-инвалида

сегодня 23:02
66 0
Мужчина ударил 11-летнего мальчика-аутиста за то, что тот, якобы, шумно себя вёл во время движения транспорта. Кроме того, нервный пассажир обругал мать инвалида. На место происшествия прибыл наряд полиции.
 >
Фото: vladnews.ru
Инцидент произошел сегодня около 11 часов утра в автобусе №150, следовавшего по маршруту "Архангельск-Ягры". В Цигломени в транспорт зашла женщина с двумя детьми, один из которых инвалид. Ей необходимо было добраться до центра помощи детям с аутизмом «Азимут».

11-летний мальчик громко захлопал в ладоши, на что один из пассажиров автобуса отреагировал крайне агрессивно. Мужчина ударил ребенка по рукам. Пассажир не унимался и стал выражать свою агрессию словесно. Он обругал мать ребенка за то, что родила инвалида.

Из числа пассажиров за женщину никто не заступился. Вскоре архангелогородка не выдержала и вызвала полицию.

Когда "запахло жаренным", мужчина попытался скрыться, но на помощь пришел водитель автобуса. Он задержал убегавшего пассажира. Теперь с агрессивным архангелогородцем разбираются полицейские. 
66 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Один из скандально известных терминалов вблизи МРВ в Архангельске исчезнет к осени
Общество | Новости раздела
 
В Архангельске нервный пассажир автобуса ударил ребенка-инвалида
В Архангельске нервный пассажир автобуса ударил ребенка-инвалида
Мужчина ударил 11-летнего мальчика-аутиста за то, что тот, якобы, шумно себя вёл во время движения транспорта. Кроме того, нервный пассажир обругал мать инвалида. На место происшествия прибыл наряд полиции.
сегодня 23:02
67
 
Создание молодежной зоны отдыха на набережной Архангельска подходит к завершению
Создание молодежной зоны отдыха на набережной Архангельска подходит к завершению
Уже сейчас архангелогородцы используют для отдыха деревянные конструкции, которые появились на набережной благодаря совместному проекту молодых архитекторов и администрации города.
сегодня 20:26
228 1
kemastreet: Зона отдыха это здорово!Ещё бы дать возможность уставать за деньги......
 
В Поморье выросли минимальные размеры пособий у работающих граждан
В Поморье выросли минимальные размеры пособий у работающих граждан
Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет были проиндексированы.
сегодня 17:07
241
 
В Архангельскую область не пустили мясо и «молочку» из Финляндии
В Архангельскую область не пустили мясо и «молочку» из Финляндии
Житель города Сортавала пытался провезти более 10 кг йогурта, творога, масла и колбасы. Однако продукция значительно превышала нормы ввоза.
сегодня 16:47
338 4
0vod: Героически пресекли вражескую вылазку. Надеюсь саму еду не выбросили на помойку, а съели....
 
Масштабные учения по поиску сбежавших заключенных прошли под Архангельском
Масштабные учения по поиску сбежавших заключенных прошли под Архангельском
По легенде двое подростков с провизией, вооружившись ножом, совершили побег из воспитательной колонии и скрылись в лесном массиве.
сегодня 16:43
194
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080