В Архангельске обновляется парк мусоровозов

В настоящее время 30% доли рынка вывоза мусора в Архангельске принадлежит МУП «САХ». В 2017 году предприятие приобрело два новых мусоровоза «Экомтех» МКЗ-50 российского производства, предназначенных для выгрузки контейнеров объемом до 1,1 кубометра. Они уже используются для сбора мусора из новых пластиковых евроконтейнеров. Автомобили способны вместить в себя до сотни маленьких контейнеров, в то время как старые мусоровозы собирали за один рейс порядка 60 железных баков объемом 0,75 кубометра.

– Мы планируем до конца января ввести в строй еще один мусоровоз на шасси МАЗ –меньшего объема, но более компактный и маневренный, что необходимо для заезда в наши дворы. А для больших 8-кубовых контейнеров к концу декабря на замену старым бензиновым ЗИЛам будет приобретен новый бункеровоз, – объяснил заместитель директора МУП «САХ»Евгений Чечерин Евгений Чечерин.

Обновляются не только контейнеры и техника. Правила благоустройства и озеленения города, принятые в Архангельске не так давно, предусматривают новый график вывоза крупногабаритного мусора - как минимум дважды в неделю - вместо одного раза по старым правилам. На маршрутах, где появляются пластиковые контейнеры, предприятие как раз практикует такую схему, в опытном режиме собирает КГО либо ежедневно, либо через день в зависимости от загруженности.