В Архангельске обсудили перспективы развития агротуризма в Поморье

Региональное министерство культуры, организатор этого мероприятия, пригласило к общению известных в России и за рубежом экспертов Валерию Клицунову, (г. Минск и Иванну Лебедеву, директора по развитию АНО «Агентство развития сельских инициатив» (г. Москва).



Председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова говорила о проблемах и трендах в сфере сельского туризма. Сегодня в Белоруссии 2279 усадеб и более 300 тысяч туристов в год.



Она отметила, что в Архангельской области государственные органы власти оказывают поддержку этому сектору экономики, поэтому важно также вовлекать в это дело молодежь и студентов.



«Наши гости акцентировали внимание на объединении и на развитии сельского и агротуризма именно жителями сел и деревень. Сейчас у нас - дисбаланс в том, что власти предлагают этот вид туризма сверху, а инициатива должна идти от людей. Хочется, чтобы бизнес осознал, что объединение усилий, сотрудничество друг с другом только усилят эффект в развитии территории и привлечении туристов на село», - прокомментировала ход семинара заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская.



Пинежская предпринимательница Татьяна Седунова подтвердилась в своем мнении, что только командной работой можно достичь высокого результата.



«Мы на правильном пути. Развитие сельского туризма априори должно начинаться с гастрономии: сытый турист – довольный турист. Людей надо хорошо встретить, накормить и потом предложить хорошую содержательную программу», - сказала Седунова.

По её словам, в Верколе минувшим летом произошло то, чего долго ждали. Понадобилось 10 лет для объединения музейщиков, владельцев гостевых домов, представителей монастыря, районного Дома культуры. В минувший летний сезон деревня принимала по 200 и более человек единовременно на мероприятия: «Артемьевские чтения», кинофестиваль «Пинега Vision 2017», Фестиваль творческого поиска «Веркольские первоцветы», праздник «В Пекашино ставят стога».