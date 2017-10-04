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Общество | Главные новости

В Архангельске обсудят современные информационнные технологии в образовании

сегодня 09:20
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Более 200 экспертов будут обсуждать вопросы, связанные с развитием инноваций в сфере, несущей знания.
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2 октября в столице Поморья откроется конференция «Информационные технологии в образовании». В этом году она пройдёт в дистанционном формате и объединит специалистов системы образования России, Белоруссии и Казахстана. 

Организатором конференции выступает Архангельский областной институт открытого образования при поддержке министерства образования и науки Поморья. 

Основными темами конференции станут электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, электронные образовательные ресурсы и учебники, здоровье и безопасность детей в мире цифровых технологий и, конечно, информационно-образовательная среда.

 – Уникальность конференции состоит в том, что её участникам будет предоставлено множество разнообразных способов участия. Каждый педагог найдёт для себя интересную форму, которая позволит изучить опыт коллег и представить свои методики, – рассказал директор центра информационных технологий Архангельского областного института открытого образования Юрий Бобров. 

В рамках конференции запланированы стендовые доклады, видеолекции, круглые столы (вебинары), мастер-классы и выставки.

Кроме того, будут организованы мероприятия для детей: дистанционный командный турнир по робототехнике и web-квест по литературе.

— Информационные технологии во многом задают вектор развития самых различных отраслей. В сфере регионального образования они, например, позволяют повышать компетенции педагогов, улучшать процесс обучения детей. В этом направлении важно идти в ногу со временем, поэтому мы и организуем эту конференцию с ярко выраженным практическим акцентом, – отметил исполняющий обязанности министра образования и науки Архангельской области Сергей Котлов.

Автор: aai
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