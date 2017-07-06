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Общество | Главные новости

В Архангельске один из терминалов на МРВ должен исчезнуть до 1 сентября

сегодня 15:15
556 5
Администрация города и застройщик заключили соглашение, согласно которому расположенный ближе к собору терминал будет демонтирован, а второй объект достроят, но с учетом требований горадминистрации.
 >
Фото: pravdasevera.ru
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Об этом сегодня заявил директор департамента градостроительства администрации Архангельска Михаил Елагин. По его словам, на три года в аренду застройщику был предоставлен земельный участок для завершения строительства второго терминала, но проект его требуется изменить.

В нем должны быть предусмотрены новые объекты инфраструктуры, такие как благоустроенная парковка для автобусов, озеленение территории и другие. Если застройщик предоставит новый проект, то администрация сразу же даст «добро» на строительство. Снос первого терминала будет произведен до 1 сентября 2017 года за счет застройщика.

Напомним, строительство началось в 2014 году. Разрешение на него выдала ещё прежняя городская администрация во главе с Виктором Павленко. В 2015 году Октябрьский районный суд признал строительство законным. Ситуация изменилась лишь после смены городской власти. В 2016 году Архангельский областной суд признал выданное мэрией разрешение недействительным

 

 

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Лучший комментарий
Имя схлопнуто
06.07.17
15:25
Они должны быть оба снесены, а виновники наказаны сроками
 
+ +1 -
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Василий П.
06.07.17
16:52
кубанский вася за разрешения на строительство дрлжность себе прикупил в московии
 
+ 0 -
Fialka для Kedaly
06.07.17
16:12
На лбу бы у себя крутые идеи воплощали - а мы бы смотрели и радовались.
 
+ 0 -
bathet для Имя схлопнуто
06.07.17
15:56
Так хотя бы 500 рублей перерисовывать не надо будет =)
 
+ 0 -
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