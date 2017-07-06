В Архангельске один из терминалов на МРВ должен исчезнуть до 1 сентября

Об этом сегодня заявил директор департамента градостроительства администрации Архангельска Михаил Елагин. По его словам, на три года в аренду застройщику был предоставлен земельный участок для завершения строительства второго терминала, но проект его требуется изменить.



В нем должны быть предусмотрены новые объекты инфраструктуры, такие как благоустроенная парковка для автобусов, озеленение территории и другие. Если застройщик предоставит новый проект, то администрация сразу же даст «добро» на строительство. Снос первого терминала будет произведен до 1 сентября 2017 года за счет застройщика.



Напомним, строительство началось в 2014 году. Разрешение на него выдала ещё прежняя городская администрация во главе с Виктором Павленко. В 2015 году Октябрьский районный суд признал строительство законным. Ситуация изменилась лишь после смены городской власти. В 2016 году Архангельский областной суд признал выданное мэрией разрешение недействительным.