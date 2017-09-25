Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
23.09.17
1851
24.09.17
742
23.09.17
608
24.09.17
485
23.09.17
299
24.09.17
279
23.09.17
243
реклама
реклама
Новости компаний
23.09.17
227
23.09.17
221
23.09.17
217
23.09.17
213
23.09.17
205
23.09.17
199
23.09.17
190
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

В Архангельске победитель автобусного аукциона «не потянул» условия контракта

сегодня 14:47
317 0
Администрация Архангельска приняла решение расторгнуть договор с победителем аукциона на право перевозки пассажиров по трем городским маршрутам. Перевозчик не готов вывести на линию требуемое количество новых автобусов.
 >
Фото: m1r.su
Новости по теме
Вслед за ФАС суд поддержал власти Архангельска в «автобусном» споре с перевозчиками
Борьба за большие автобусы в Архангельске может вылиться в судебные тяжбы
ФАС встал на сторону властей в «автобусном споре» с архангельскими перевозчиками
Еще новости по теме

Контракт был заключен ещё 12 сентября. Победителем аукциона на право организации пассажирских перевозок по маршрутам №11, №76 и №38 был признан индивидуальный предприниматель Яковлев А.О. Однако в минувшую пятницу бизнесмен уведомил городские власти, что необходимые автобусы он закупить не смог. По словам перевозчика, поставщики не смогли предоставить ему для продажи требуемое количество транспортных средств. Напомним, на указанных маршрутах по условиям контракта должны появиться почти три десятка новых низкопольных автобусов.

Автотранспортник предложил перенести начало выполнения условий контракта на апрель, однако администрация города подобное предложение отклонила, потребовав соблюдения взятых на себя обязательств. В противном случае предприниматель может быть включен в реестр недобросовестных поставщиков.

Таким образом вопрос с появлением на улицах Архангельска новых комфортабельных автобусов пока остается открытым. Существует вероятность, что право организации пассажирских перевозок перейдет участнику, занявшему второе место по итогам торгов. Если, конечно, он согласится. По крайне мере, это предусмотрено конкурсной документацией.

Напомним, «серебро» досталось «СЦ ПАТП». Северодвинская фирма с питерскими корнями в прошлом году выпустила на дороги города корабелов десятки новеньких автобусов, на номерах которых красовался 78-й регион. По имеющейся у News29 информации, компания уже закупила необходимое количество автобусов и готова к исполнению контракта.

317 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Виновник ДТП с тремя погибшими под Архангельском оказался злостным нарушителем
Новости по теме | Общество
 
Вслед за ФАС суд поддержал власти Архангельска в «автобусном» споре с перевозчиками
Вслед за ФАС суд поддержал власти Архангельска в «автобусном» споре с перевозчиками
В Архангельске завершается эпопея с проведением торгов на пассажирские перевозки по трем городским маршрутам. Если вчера законность требований чиновников признали антимонопольщики, то сегодня Октябрьский суд также встал на сторону властей.
25.08.17 16:07
1062 4
Василий П.: а леха яковлев оказываеться подпольный миллионер корейка!А с виду и не сказать.наверное...
 
Борьба за большие автобусы в Архангельске может вылиться в судебные тяжбы
Борьба за большие автобусы в Архангельске может вылиться в судебные тяжбы
Победителем скандального аукциона на право организации пассажирских перевозок по трем автобусным маршрутам в Архангельске стал индивидуальный предприниматель Алексей Яковлев. Однако говорить о решении «транспортного вопроса» пока преждевременно.
25.08.17 13:08
1722 2
Vadimych: Что, адепты "низкопольно сти"-скушали нежданчик? Не о***пайтесь! :))...
 
ФАС встал на сторону властей в «автобусном споре» с архангельскими перевозчиками
ФАС встал на сторону властей в «автобусном споре» с архангельскими перевозчиками
В региональном управлении федеральной антимонопольной службы рассмотрели жалобу транспортников по поводу новых условий организации пассажирских перевозок в столице Поморья. ФАС признал действия администрации города правомерными.
23.08.17 18:02
1843 3
ЛНР: Низкопольные автобусы победили надоевшие пазики...
 
Появление 30 низкопольных автобусов в Архангельске откладывается
Появление 30 низкопольных автобусов в Архангельске откладывается
Городская прокуратура опротестовала решение властей Архангельска о сокращении сроков действия договоров на существующие пассажирские перевозки. К ним присоединились и антимонопольщики, приостановившие новый «автобусный» аукцион.
22.08.17 14:52
2662 9
Vadimych: На каких? Нормальные автобусы. Для своего класса....
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080