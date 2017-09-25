В Архангельске победитель автобусного аукциона «не потянул» условия контракта

Администрация Архангельска приняла решение расторгнуть договор с победителем аукциона на право перевозки пассажиров по трем городским маршрутам. Перевозчик не готов вывести на линию требуемое количество новых автобусов.

Контракт был заключен ещё 12 сентября. Победителем аукциона на право организации пассажирских перевозок по маршрутам №11, №76 и №38 был признан индивидуальный предприниматель Яковлев А.О. Однако в минувшую пятницу бизнесмен уведомил городские власти, что необходимые автобусы он закупить не смог. По словам перевозчика, поставщики не смогли предоставить ему для продажи требуемое количество транспортных средств. Напомним, на указанных маршрутах по условиям контракта должны появиться почти три десятка новых низкопольных автобусов.

Автотранспортник предложил перенести начало выполнения условий контракта на апрель, однако администрация города подобное предложение отклонила, потребовав соблюдения взятых на себя обязательств. В противном случае предприниматель может быть включен в реестр недобросовестных поставщиков.

Таким образом вопрос с появлением на улицах Архангельска новых комфортабельных автобусов пока остается открытым. Существует вероятность, что право организации пассажирских перевозок перейдет участнику, занявшему второе место по итогам торгов. Если, конечно, он согласится. По крайне мере, это предусмотрено конкурсной документацией.



Напомним, «серебро» досталось «СЦ ПАТП». Северодвинская фирма с питерскими корнями в прошлом году выпустила на дороги города корабелов десятки новеньких автобусов, на номерах которых красовался 78-й регион. По имеющейся у News29 информации, компания уже закупила необходимое количество автобусов и готова к исполнению контракта.