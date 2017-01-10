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Архангельск: Общество

     

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В Архангельске почти на 10% превышен эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ

За первую неделю нового года в областном центре зарегистрировано 1809 случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией и 9 случаев заболевания гриппом.

В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают незначительное превышение эпидемического порога в столице Поморья на 9,9%. С диагнозом ОРВИ и грипп госпитализировано 89 человек, в том числе детей – 57.

Всего по Архангельской области зарегистрировано 5 517 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе у детей – 3 440. Показатель заболеваемости всего населения составил 48,4 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 34,7%.

Напоминаем, при первых проявлениях заболевания нельзя посещать работу, учебное заведение, направлять ребенка в школу или детский садик. Необходимо вызвать врача на дом. Особенно опасен грипп для детей в возрасте до двух лет, а также взрослых в возрасте 65 лет и старше. Комнату, где находится больной, нужно проветривать 3–4 раза в день. Остальным членам семьи рекомендуется использовать марлевые повязки. 

  
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просмотров: 308
дата: 10.01.17 | 11:08
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