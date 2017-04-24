Единственный в стране мемориал, посвященный изобретателю телевидения, в очередной раз собрал ветеранов, специалистов по телекоммуникациям и будущих связистов.

Сотрудники Архангельского филиала РТРС, студенты колледжа телекоммуникаций – филиала СПбГУТ имени профессора Бонч-Бруевича, специалисты телекомпании «Поморье» - филиала ВГРТК приняли участие в традиционном ежегодном памятном мероприятии, посвященном изобретателю электронного телевидения Борису Львовичу Розингу. Дань памяти и уважения великому российскому ученому пришли отдать и сотрудники регионального министерства связи и информационных технологий во главе с министром Николаем Родичевым.

В своем вступительном слове директор Архангельского филиала РТРС Мансур Салахутдинов рассказал студентам колледжа о главном изобретении Бориса Львовича – «электрическом телескопе», его роли в развитии современных средств телекоммуникации и о том, как трагически судьба великого ученого оказалась связанной со столицей Поморья, где он и был похоронен.

Министр связи и информационных технологий Николай Родичев напомнил присутствующим, что в нынешнем году исполняется 80 лет с момента создания Архангельской области и пригласил студентов к участию в творческом конкурсе, посвященном Борису Розингу. За предстоящие летние месяцы у студентов региона есть возможность попробовать свои силы и определить сильнейших в трех номинациях – создании мобильного приложения «Телевидение Архангельской области», видеосюжета о выдающемся изобретателе и сайта, посвященного Розингу.

Главный инженер Архангельского ОРТПЦ Виктор Рюмин отметил, что 25 июля 2017 года исполнится 110 лет с того момента, как профессор Петербургского технологического института Борис Львович Розинг получил патент на способ электрической телескопии (передачи изображений на расстояние) с помощью электронно-лучевых вакуумных приборов.

- Архангельск – единственный город в России, где по-настоящему помнят выдающегося изобретателя и ученого, - подчеркнул заместитель главного инженера Архангельского ОРТПЦ Иван Скоробогатько. – Помимо мемориального комплекса, воссозданного в 2005 году, у нас есть улица, названная в честь Бориса Львовича. Но самое главное, что нам удалось сохранить память об этом человеке, и каждое новое поколение студентов - будущих связистов имеет возможность прикоснуться к нашей общей замечательной истории.