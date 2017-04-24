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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Архангельске почтили память изобретателя телевидения Бориса Розинга

Единственный в стране мемориал, посвященный изобретателю телевидения, в очередной раз собрал ветеранов, специалистов по телекоммуникациям и будущих связистов.
Сотрудники Архангельского филиала РТРС, студенты колледжа телекоммуникаций – филиала СПбГУТ имени профессора Бонч-Бруевича, специалисты телекомпании «Поморье» - филиала ВГРТК приняли участие в традиционном ежегодном памятном мероприятии, посвященном изобретателю электронного телевидения Борису Львовичу Розингу. Дань памяти и уважения великому российскому ученому пришли отдать и сотрудники регионального министерства связи и информационных технологий во главе с министром Николаем Родичевым. 
 
В своем вступительном слове директор Архангельского филиала РТРС Мансур Салахутдинов рассказал студентам колледжа о главном изобретении Бориса Львовича – «электрическом телескопе», его роли в развитии современных средств телекоммуникации и о том, как трагически судьба великого ученого оказалась связанной со столицей Поморья, где он и был похоронен. 
 
Министр связи и информационных технологий Николай Родичев напомнил присутствующим, что в нынешнем году исполняется 80 лет с момента создания Архангельской области и пригласил студентов к участию в творческом конкурсе, посвященном Борису Розингу. За предстоящие летние месяцы у студентов региона есть возможность попробовать свои силы и определить сильнейших в трех номинациях – создании мобильного приложения «Телевидение Архангельской области», видеосюжета о выдающемся изобретателе и сайта, посвященного Розингу. 
 
Главный инженер Архангельского ОРТПЦ Виктор Рюмин отметил, что 25 июля 2017 года исполнится 110 лет с того момента, как профессор Петербургского технологического института Борис Львович Розинг получил патент на способ электрической телескопии (передачи изображений на расстояние) с помощью электронно-лучевых вакуумных приборов. 
 
- Архангельск – единственный город в России, где по-настоящему помнят выдающегося изобретателя и ученого, - подчеркнул заместитель главного инженера Архангельского ОРТПЦ Иван Скоробогатько. – Помимо мемориального комплекса, воссозданного в 2005 году, у нас есть улица, названная в честь Бориса Львовича. Но самое главное, что нам удалось сохранить память об этом человеке, и каждое новое поколение студентов - будущих связистов имеет возможность прикоснуться к нашей общей замечательной истории.
 
 
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автор: Архангельский О.
просмотров: 128
дата: 24.04.17 | 17:17
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