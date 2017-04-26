Аналитики выяснили, что цены на квартиры, в описание которых продавец указывает наличие консьержки в подъезде, за полгода снизились на 10%.

Стоимость квадрата в домах с консьержками за полгода упала в среднем на 1600 рублей, теперь за «квадрат» в квартире с консьержкой в подъезде просят 82700 рублей. На среднюю квартиру в таком доме сейчас нужно готовить 5 090 000 рублей, а 6 месяцев назад понадобилось бы почти на 600 000 рублей больше.

Число продаваемых квартир, в описании которых в качестве одного из преимуществ упоминается консьержка, за полгода выросло на 70%. Наибольший выбор квартир в домах с консьержем сейчас есть Ломоносовском в Октябрьском округах.

«В Архангельске, с одной стороны, снизилась цена «квадрата» в дорогих домах с консьержем, а с другой, стала меньше площадь квартир, выставленных на продажу в этом сегменте в данный момент. Несмотря на эти изменения, разница цен среднего предложения по «вторичке» в целом и в домах с консьержем очень большая —72%», — поясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.



